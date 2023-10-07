شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تغير لون فضلات جسمك.. منها تناول أطعمة صفراء أو برتقالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغير لون فضلات جسم الإنسان أو لون البراز إلى اللون البنى أو الأصفر أحيانا، يرجع إلى عدة أسباب، من بينها تناول الشخص بعض الأطعمة الصفراء أو البرتقالية، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة ذى صن thesun البريطانية.





وقال الدكتور آدم فيلمان، أستاذ التغذية بالمستشفى الحكومى بلندن، إن مسألة تغير لون البراز يطلب من الفرد سرعة زيارة الطبيب المختص لتحديد معرفة سبب تغير لون البراز.

ومن جانبها ذكرت منصة التغذية الشخصية العالمية ZOE، أن الالتهابات والاضطرابات الهضمية يمكن أن تكون أيضًا السبب وراء كون برازك شاحبًا أو بلون الطين.

أسباب تغير لون البراز :

1

.أنت تتناول الأطعمة الصفراء

تغير لون البراز نتيجة تناولك بعض الأطعمة داخل نظامك الغذائي منها جزر، قرع، البطاطا الحلوة، الفلفل الأحمر والأصفر، بروكلي، الخضروات الورقية، مثل اللفت والسبانخ والخس،الأعشاب مثل البقدونس والكزبرة، والتوابل مثل البابريكا، والفلفل الحار، والفلفل الحار، بالإضافة إلى الأطعمة والمشروبات ذات الصبغة الصفراء أو البرتقالية أو الحمراء يمكن أن يكون لها نفس التأثير أيضًا.

2. التوتر

يمكن أن يؤثر الإجهاد على مدى سرعة تحرك الطعام عبر أمعائك، وكذلك على عملية الهضم، وهذا يعني أن جسمك قد يمتص عددًا أقل من العناصر الغذائية مما تأكله، مما يجعل برازك أصفر اللون.

عوامل تشير إلى التوتر، الصداع أو الدوخة، توتر العضلات أو الألم، مشاكل في المعدة، ألم في الصدر أو تسارع ضربات القلب، صعوبة في التركيز، تكافح من أجل اتخاذ القرارات، الشعور بالإرهاق، والقلق المستمر.

3. الدهون الزائدة تغير في لون برازك

تسمى زيادة الدهون في برازك بالإسهال الدهني، مما قد يجعله دهنيا وأصفر، ويحدث ذلك إذا كنت تعاني من حالة صحية تؤثر على كيفية امتصاص الدهون من الطعام، مثل مرض الاضطرابات الهضمية أو التهاب البنكرياس المزمن .

تشمل الأعراض الإسهال ذا الرائحة الكريهة وآلام البطن والانتفاخ بعد تناول الغلوتين، بالإضافة إلى التعب العام وفقدان الوزن والطفح الجلدي والحكة ومشاكل في التوازن أو الكلام.

4. اضطرابات فى البطن

يمكن أن تكون العدوى الطفيلية أيضًا سببًا لبرازك الأصفر، لأنها يمكن أن تؤثر على كيفية عمل أمعائك.

وتسبب تلك الاضطرابات، آلاما أو تشنجات في البطن، التجشؤ ذى الرائحة الكريهة – قد تكون رائحته مثل رائحة البيض، الانتفاخ، فقدان الوزن.

5. نقص في الأملاح الصفراوية

يصنع الكبد الأملاح الصفراوية وهي تساعد الجسم على امتصاص الدهون وتعطي البراز لونه البني المعتاد.

قد يعني البراز الشاحب والأصفر في بعض الأحيان أن الكبد لا ينتج ما يكفي من الأملاح الصفراوية، والذي يمكن أن يحدث بسبب ،تليف الكبد، أو تندب الكبد،الإصابة بفيروس التهاب الكبد B.