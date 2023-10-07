شكرا لقرائتكم خبر عن انسداد الأنف عند الأطفال.. جرب هذه العلاجات المنزلية لتخفيف الألم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتنفس الأطفال في المقام الأول من خلال أنوفهم، وعندما يحدث الاحتقان، يمكن أن يجعلهم غير مرتاحين وسريعي الانفعال و على الرغم من أنه من الضروري استشارة طبيب أطفال في الحالات الشديدة، إلا أنه يمكن علاج العديد من الحالات الخفيفة إلى المتوسطة من انسداد الأنف عند الأطفال بشكل فعال في المنزل باستخدام علاجات طبيعية، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth



العلاجات المنزلية لعلاج انسداد الأنف عند الأطفال العلاجات المنزلية لعلاج انسداد الأنف عند الأطفال القطرات المالحةيمكن أن تساعد قطرات الأنف المالحة أو رذاذ المياه المالحة في ترطيب الممرات الأنفية وتنظيفها. ضعي طفلك على ظهره، وأميلي رأسه إلى الخلف قليلاً، واستخدمي قطارة لوضع بضع قطرات من المحلول الملحي في كل فتحة أنف. قم بشفط أي مخاط مخفف بلطف باستخدام حقنة أو شفاطة أنفية. القطرات المالحةيمكن أن تساعد قطرات الأنف المالحة أو رذاذ المياه المالحة في ترطيب الممرات الأنفية وتنظيفها. ضعي طفلك على ظهره، وأميلي رأسه إلى الخلف قليلاً، واستخدمي قطارة لوضع بضع قطرات من المحلول الملحي في كل فتحة أنف. قم بشفط أي مخاط مخفف بلطف باستخدام حقنة أو شفاطة أنفية.





استنشاق البخارهناك طريقة أخرى لعلاج انسداد الأنف وهي استنشاق البخار. على الرغم من أن الأطفال غير قادرين على استنشاق البخار مباشرة، إلا أنه يمكنك خلق بيئة مشبعة بالبخار في الحمام عن طريق تشغيل دش ساخن. اجلس مع طفلك في الغرفة لمدة 10-15 دقيقة. سيساعد ذلك على تخفيف المخاط وتخفيف الاحتقان عند الأطفال.





ارفع الرأسإن إبقاء رأس طفلك مرتفعاً أثناء النوم يمكن أن يقلل من احتقان الأنف . يمكنك وضع منشفة ملفوفة أو وسادة صغيرة أسفل نهاية رأس مرتبة السرير لإنشاء ميل بسيط. قد يكون هذا مفيدًا لطفلك للتنفس.





كمادات مياه دافئةاغمسي قطعة قماش نظيفة في الماء الدافئ (وليس الساخن)، ثم اعصريها، ثم ضعيها بلطف على أنف طفلك لبضع دقائق. كن حذرًا من استخدام الماء الساخن جدًا، لأن بشرة الطفل حساسة.





الرضاعة الطبيعية

يحتوي حليب الثدي على أجسام مضادة ومواد مغذية يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة لدى طفلك وتخفيف الاحتقان. إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، قدمي لطفلك رضعات متكررة. يمكن أن يوفر عمل التمريض أيضًا الراحة والترطيب.

ثوم

يمتلك الثوم خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا والفيروسات. اسحقي فصاً صغيراً من الثوم وضعيه بالقرب من سرير طفلك، وتأكدي من أنه بعيد عن متناول اليد. قد تساعد الرائحة في تخفيف الاحتقان.