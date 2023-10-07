شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار القهوة على الريق لا تعد ولا تحصي هذا ما سيحدث لجسمك بعد 7 أيام من شربها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أضرار القهوة فوائد، القهوة لها مذاق رائع ومميز عند تناولها لهذا يحب الكثير من الأشخاص تناول القهوة بشكل يومي ولا يمكن الاستغناء عنها بشكل نهائي، لأنها تساعدهم على الإحساس بالطاقة والنشاط والحيوية في بداية الصباح، والتركيز بشكل أفضل، ولكن رغم أنها تحتوي على الكثير من الفوائد تتسبب في حدوث أضرار على الصحة عند الإكثار من تناول القهوة، هذا سوف نعرض لكم من خلال مقال اليوم أضرار القهوة.أضرار القهوة على الريق

اقراء ايضاً :

تسبب القهوة عند تناولها بكميات كبيرة في زيادة نسبة الكوليسترول في الدم وبالتالي يسبب خطر كبير على صحة الشرايين وصحة القلب بالإضافة إلى زيادة فرص الإصابة بالسكتة الدماغية أو حدوث ارتفاع في ضغط الدم.

تتسبب القهوة في التأثير على نسبة الكالسيوم في الجسم وبالتالي يتعرض الإنسان للإصابة بهشاشه العظام و تقلل امتصاص عنصر الزنك في الجسم، وكذلك تقلل امتصاص الحديد في الجسم عند تناول الوجبات وعند تناول القهوة بكميات كبيرة أثناء فترة الحمل يمكن أن تتسبب في الإجهاض بشكل دائم وتقلل فرصة الإخصاب أو الحمل.أضرار القهوة

تتسبب القهوة في زيادة اضطرابات القولون العصبي وزيادة فرص الإصابة بالإسهال بالإضافة إلى زيادة معدل نبضات القلب والتنفس والإحساس بالرعشة الشديدة وعند تناولها لدى المرضعات تتسبب في الإحساس باضطراب في النوم وتجعل الإنسان يشعر بالصداع وعدم القدرة على التنفس بسبب الدوخة وتقلب المزاج.

فوائد القهوة

عند تناول القهوة بكميات مناسبة تقى من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وبعض أمراض الكبد وتقي القهوة من الإصابة بمرض السرطان والإصابة بحصوات المرارة.