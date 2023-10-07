أدوية “التخسيس” تُهدد الجهاز الهضمي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

توصلت دراسة حديثة إلى وجود مخاطر من استخدام أدوية شائعة لإنقاص الوزن؛ كونها تزيد من خطر الإصابة بمشاكل في الجهاز الهضمي.

ويتطلب من متناولي تلك الأدوية خاصة دواء “أوزمبيك” وفقاً للدراسة الصادرة من جامعة بريتيش كولومبيا الكندية، أن يكونوا مطّلعين على مخاطرها ويأخذوها بإشراف متخصصين في مجال الصحة لتجنب أي مشاكل صحية.

وجاء تلك النتائج بعد دراسة جزيء سيماغلوتايد المستخدم في دواءَي “أوزمبيك” و”ويغوفي” الرائجين، بالإضافة إلى ليراغلوتايد الذي يقوم عليه عقار “سكسندا”، حيث تقوم هذه العقاقير على مكون شبيه بهرمون الجهاز الهضمي الغلوكاكون أو “جي إل بي-1” الذي يساهم في تنظيم الشهية.

وأظهرت الدراسة أن المرضى الذين يعالجون باستخدام سيماغلوتايد أو ليراغلوتايد أكثر عرضة بنحو تسعة أضعاف لخطر الإصابة بالتهاب البنكرياس، وبما يفوق أربعة أضعاف لخطر الإصابة بانسداد الأمعاء.