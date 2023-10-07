“الجري” يعالج “الاكتئاب”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أظهرت دراسة أجراها باحثون من جامعة “فريغي” الهولندية، أن الجري فعال في علاج حالات الاكتئاب مثل الأدوية المضادة للاكتئاب، فضلاً عن دوره في تعزيز اللياقة البدنية للمريض.

وأوضحت الدراسة، وفقاً لدورية “ENCP” الطبية، أن 44% من الأفراد الذين يعانون من الاكتئاب والقلق، شهدوا تحسناً بعد 16 أسبوعاً من ممارسة رياضة الجري بشكل شبه يومي.

وشارك المئات في مسابقات جماعية للجري الحر مدتها 45 دقيقة مرتين إلى 3 مرات أسبوعياً، حيث استهدف الباحثون مواجهة الاكتئاب والقلق من خلال تشجيع النشاط الخارجي، وتحديد الأهداف والمشاركة الجماعية.