صحة ورشاقة

أخصائية تغذية: الصيام المتقطع مفيد في حرق الدهون.. وتناول القهوة على معدة فارغة مشكلة كبيرة

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أوضحت أخصائية التغذية الدكتورة “وسام باكير”، أن تقسيم السعرات الحرارية على الوجبات هو الأهم وليس عدد الوجبات نفسها خلال اليوم.

وأضافت خلال حديثها في برنامج “ياهلا” عبر قناة “روتانا خليجية”، أن الصيام المتقطع مفيد في حرق الدهون، مشيرة إلى أن تناول القهوة على معدة فارغة يسبب مخاطر صحية خطيرة.

وبينت أن عدم موازنة السعرات الحرارية هو السبب الأول للسمنة في المملكة.

وأشارت إلى أن إلزام المنشآت الغذائية بوضع السعرات الحرارية على الوجبات والمشروبات ساهم في رفع الوعي أكثر بفكرة إنقاص الوزن.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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