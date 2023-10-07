أخصائية تغذية: الصيام المتقطع مفيد في حرق الدهون.. وتناول القهوة على معدة فارغة مشكلة كبيرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أوضحت أخصائية التغذية الدكتورة “وسام باكير”، أن تقسيم السعرات الحرارية على الوجبات هو الأهم وليس عدد الوجبات نفسها خلال اليوم.

وأضافت خلال حديثها في برنامج “ياهلا” عبر قناة “روتانا خليجية”، أن الصيام المتقطع مفيد في حرق الدهون، مشيرة إلى أن تناول القهوة على معدة فارغة يسبب مخاطر صحية خطيرة.

وبينت أن عدم موازنة السعرات الحرارية هو السبب الأول للسمنة في المملكة.

وأشارت إلى أن إلزام المنشآت الغذائية بوضع السعرات الحرارية على الوجبات والمشروبات ساهم في رفع الوعي أكثر بفكرة إنقاص الوزن.