أسباب النعاس المستمر وطرق التحكم فيه 



بيروت - نادين محمد - النعاس المستمر حتى أثناء النهار هو مؤشر لاضطراب ما في دورة النوم، كما يرتبط باضطرابات الصحة العقلية، والأمراض العصبية، واضطرابات النمو العصبي، مثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والتوحد.

لكن السبب الأبرز للنعاس المفرط هو الحرمان من النوم والاضطرابات مثل توقف التنفس أثناء النوم والأرق. الاكتئاب وغيره من حالات الصحة العقلية، وبعض الأدوية، والحالات المرضية التي تؤثر على الدماغ والجسم.



ما هو النعاس المستمر؟



النعاس المستمر هو حالة تعد عرضًا لمشكلة صحية. وتتمثل الحالة في الرغبة في النوم على مدار اليوم وحتى في ساعات النهار، حسب الأكاديمية الأمريكية لطب النوم (AASM)

تشير الأبحاث الحديثة التي نشرتها الأكاديمية الأمريكية لطب النوم إلى أن النعاس المفرط يمثل مشكلة كبيرة، حيث يؤثر على ما يصل إلى 25٪ من الأمريكيين.

الأدوية قد تسبب اضطرابات النوم - المصدر freepik



أسباب النعاس المستمر:

يعد فهم الأسباب المحتملة للنعاس المستمر خطوة مهمة نحو وضع خطة علاجية وتخفيف الأعراض.



1- اضطراب النوم

النعاس المفرط قد يكون نتاج الحرمان من النوم، تعتبر قلة النوم السبب الأكثر شيوعًا للنعاس المفرط. البعض قد يفضل القيام بأنشطة مستمرة بدلًا من النوم ربما لإنجاز مهام أو الاستمتاع في رحلة، كل هذا يؤدي لاحقًا إلى اضطراب النوم و الدخول في حالة النوم المستمر.



2- نوعية النوم:



لا يقتصر عدم كفاية النوم على قلة النوم فحسب، بل يتعلق أيضًا بنوعية النوم. قد يفشل بعض الأشخاص في الوصول إلى المرحلة الثالثة من النوم و التي تعطي الجسم حقه في الراحة، ونتيجة لذلك، قد لا يستيقظون في حالة نشاط حتى لو ناموا لعدد الساعات الموصى به .

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3- الألم:



الأمراض التي تسبب الألم ، مثل التهاب المفاصل أو الألم العضلي الليفي ، يمكن أن يؤدي إلى عدم النوم ويجعل الشخص عرضة للنعاس



4- التبول المتكرر أثناء الليل:



هذه الحالة، المعروفة باسم التبول الليلي ، تنطوي على الحاجة إلى النهوض من السرير أثناء الليل لاستخدام الحمام. قد يجد الأشخاص الذين يعانون من التبول أثناء الليل صعوبة في العودة إلى النوم بعد كل استيقاظ ليلي.



5- توقف التنفس أثناء النوم:



انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم (OSA) هو اضطراب في التنفس يتسبب في توقف قصير في التنفس أثناء الليل ما يلحقه نوم متقطع يسبب عادةً النعاس أثناء النهار.



6- اضطرابات الصحة العقلية:



يُعتقد أن ما يقرب من 80% من المصابين بالاكتئاب الشديد يعانون من النعاس المفرط . يرتبط الاضطراب ثنائي القطب، واضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) ، واضطراب القلق العام بمشاكل النوم التي قد تؤدي إلى نوبات من النعاس المستمر.

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8- الأدوية



قلة النوم ليست السبب الوحيد المحتمل للنعاس المستمر. الأدوية ، وخاصة المهدئات، يمكن أن تجعل الشخص يشعر بالنعاس والارتباك أثناء النهار. مضادات الاكتئاب، وأدوية الألم، ومضادات الهيستامين المتاحة دون وصفة طبية ليست سوى عدد قليل من الأنواع الأخرى من الأدوية التي يمكن أن تسبب النعاس. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الانسحاب من بعض الأدوية قد يثير النعاس.

النوم المستمر قد يعطل حياتكِ- المصدر freepik



طرق علاج النعاس المستمر:



إذا كان السبب مرض ما أو حالة عقلية و نفسية فيجب استشارة الطبيب، أما الحالات خارج المرض يمكن التحكم فيها ببعض التغييرات في السلوك.

1- تجنب السجائر والمشروبات التي تحتوي على الكافيين بالقرب من وقت النوم.

2- اتبعي روتين الاسترخاء لمنع القلق أثناء الليل.

3- ممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على الوزن الطبيعي المناسب.

4- تناول نظام غذائي متوازن لتجنب نقص التغذية.

5- اتبعي روتين نوم منتظم حتى "يعرف" جسمكِ وقت النوم.

6- اذهبي إلى السرير فقط عندما تشعرين بالنعاس.

7- لايُنصح عمومًا بالقيلولة أثناء النهار لأنها يمكن أن تقلل من الرغبة في النوم ليلاً.

المصادر :

Betterhealth

Sleepfoundation



