لرجيم خالي من السكر .. أطعمة غير مسموح بتناولها 

بيروت - نادين محمد - إذا كنتِ تبحثين عن طريقة للتوقف عن تناول السكر بهدف إنقاص الوزن وتحسين صحتك، فإن الأمر لا يقتصر على تلك الحبات البيضاء التي تضاف إلى المشروبات وبعض المأكولات بينما هناك طريقة معينة لاتباع نظام غذائي خالي تمامًا من السكر.



السكر مكون أساسي في النظام الغذائي اليومي، إنه السحر وراء عشق الحلويات اللذيذة. في حين أن هذه المأكولات الغنية بالسكر تمنح متعة هائلة لحواس التذوق، إلا أن لها مضاعفات صحية خطيرة، مثل زيادة الوزن وارتفاع خطر الإصابة بالسكري ومشاكل القلب.

إذا كنتِ تحاولين اتباع نظام غذائي خالي من السكر، فهذا لا يعني التوقف عن تناول السكر فحسب، بينما هناك قائمة أطعمة ربما تتناوليها دون دراية أنها هي أيضًا مصدر للسكر.

فوائد التوقف عن السكر:

إن الاستغناء عن السكريات المضافة يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب. كما يساعد في إنقاص الوزن لأن السكر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء ذلك.

التوقف عن السكر يساعد أيضًا في تحسن صحة الأسنان ومستويات السكر في الدم. لكن ضعي في اعتبارك أن تجنب السكر تمامًا ليس صحيًا ويمكن أن يؤدي إلى نقص التغذية . أثناء اتباع نظام غذائي خالٍ من السكر، تأكدي من تناول السكر الطبيعي مثل الفواكه والخضروات الذي لا يسبب أي ضرر.

الأطعمة التي يجب تناولها في نظام غذائي خالي من السكر:



فيما يلي بعض الأطعمة التي يمكنك الاستمتاع بها أثناء اتباع نظام غذائي خالي من السكر:

التوقف عن السكر يحسن الصحة العامة- المصدر freepik



1. الفواكه الكاملة:

في حين أن النظام الغذائي الخالي من السكر يحد من السكريات المضافة، فإنه عادة ما يسمح بالسكريات الطبيعية الموجودة في الفواكه الكاملة. تعتبر الفواكه مثل التوت والتفاح والبرتقال والكمثرى خيارات ممتازة لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف الأساسية.

2. الخضروات:

الخضروات غير النشوية مثل الخضروات الورقية والبروكلي والقرنبيط والفلفل منخفضة في السكريات الطبيعية وتحتوي على العناصر الغذائية.



3. البروتين:

تعتبر مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الدواجن والأسماك واللحوم الخالية من الدهون وصدور الدجاج والبقوليات خيارات رائعة. يساعد البروتين على تعزيز الشعور بالشبع.

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4. الحبوب الكاملة:

الحبوب الكاملة مثل الكينوا والأرز البني والشوفان ومنتجات القمح الكامل هي خيارات أفضل من الحبوب المكررة لأنها تحتوي على المزيد من الألياف وعدد أقل من السكريات المضافة.

5. المكسرات والبذور:

اللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان هي مصادر صحية للدهون والبروتين والألياف. إنها تعد وجبات خفيفة صحية ولا تؤثر على الوزن.

6. منتجات الألبان وبدائل الألبان:

يعتبر اللبن غير المحلى واللوز أو حليب الصويا من خيارات الألبان المناسبة. من الضروري اختيار المنتجات التي لا تحتوي على سكريات مضافة.



7. الأعشاب والتوابل:

نكهة الأطباق بالأعشاب والتوابل مثل الريحان والزعتر والأوريجانو والقرفة تعزز الطعم دون إضافة السكر.

8. الدهون الصحية:

الأفوكادو، والمكسرات، والبذور، وزيت الزيتون، وزيت الكانولا هي مصادر جيدة للدهون الصحية التي يمكن إدراجها في النظام الغذائي باعتدال.

مصادر السكر الطبيعي هي الفاكهة- المصدر freepik

الأطعمة التي يجب تجنبها في نظام غذائي خالي من السكر



فيما يلي الأطعمة التي يجب عليك تجنبها أثناء اتباع نظام غذائي خالي من السكر:



1. السكريات المضافة:

إذا كنتِ تتبعي نظامًا غذائيًا خاليًا من السكر، فيجب عليك التركيز على التخلص من الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على السكريات المضافة أو الاستغناء عنها. ويشمل ذلك المشروبات السكرية مثل الصودا وعصائر الفاكهة ومشروبات الطاقة والقهوة أو الشاي المحلى.

2. الحلويات:

يجب أيضًا تجنب الحلوى والبسكويت والكعك والمعجنات والآيس كريم وغيرها من الحلويات. اختاري البدائل الخالية من السكر أو المحلاة بشكل طبيعي إذا كنت ترغب في إضافة السكر.

3. الأطعمة المصنعة:

العديد من الأطعمة المصنعة، مثل الوجبات الخفيفة المعبأة والتوابل وصلصات السلطة، غالبا ما تحتوي على سكريات مضافة مخفية. عليكِ التحقق من الملصقات واختيار المنتجات التي لا تحتوي على سكريات مضافة أو تحتوي على الحد الأدنى من السكر.

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4. الخبز الأبيض والحبوب المكررة:

الخبز الأبيض والأرز الأبيض والحبوب المكررة الأخرى يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. اختيار الحبوب الكاملة هو الخيار الأفضل.

5. حبوب الإفطار المحلاة:

تحتوي معظم حبوب الإفطار التجارية على نسبة عالية من السكريات المضافة. يجب على الأفراد اختيار خيارات غير محلاة أو منخفضة السكر وإضافة ثمارها للحلاوة



6. عصائر الفاكهة:

تحتوي الفواكه على نسبة عالية من السكر الطبيعي. تعتبر الفواكه الكاملة خيارًا أفضل لأنها توفر الألياف، مما يبطئ امتصاص السكر.

لاحظي أن اتباع نظام غذائي خالي من السكر لا يعني أنه لا يمكنك الاستمتاع بأي شيء حلو مرة أخرى. لكن هذا النظام الغذائي يمكن أن يساعدك على التحكم في الرغبة الشديدة في تناول السكر بمرور الوقت حيث قد تتكيف براعم التذوق لديك مع مستويات السكر المنخفضة ثم يمكنكِ لاحقًا تناول قطعة عند الحاجة.