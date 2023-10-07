صحة ورشاقة

مختصة طب الأسرة: نستعمل أجهزة حديثة ومتطورة لاكتشاف سرطان الثدي قبل ظهور أي أعراض ومدة الكشف لا تتجاوز 30 دقيقة

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكدت المختصة في طب الأسرة الدكتورة “إقبال جاسم”، أن كافة الأجهزة المستخدمة لاكتشاف سرطان الثدي حديثة ومتطورة.

وأضافت في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن وزارة الصحة في المملكة العربية عملت على تطوير الأجهزة المستخدمة في كافة أنواع الفحوصات الطبية اللازمة، من أجل تقديم أفضل خدمة للمريض.

وأوضحت أن مدة الكشف لا تتجاوز 30 دقيقة من أجل الكشف عما إذا كانت هناك إصابة بسرطان الثدي أم لا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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