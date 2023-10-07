مختصة طب الأسرة: نستعمل أجهزة حديثة ومتطورة لاكتشاف سرطان الثدي قبل ظهور أي أعراض ومدة الكشف لا تتجاوز 30 دقيقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكدت المختصة في طب الأسرة الدكتورة “إقبال جاسم”، أن كافة الأجهزة المستخدمة لاكتشاف سرطان الثدي حديثة ومتطورة.

وأضافت في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية عملت على تطوير الأجهزة المستخدمة في كافة أنواع الفحوصات الطبية اللازمة، من أجل تقديم أفضل خدمة للمريض.

وأوضحت أن مدة الكشف لا تتجاوز 30 دقيقة من أجل الكشف عما إذا كانت هناك إصابة بسرطان الثدي أم لا.