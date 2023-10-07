شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الفريدو.. علامات مبكرة لإصابة أحد أحبائك بمرض ألزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسلسل الفريدو، والذى قامت ببطولته الفنانة إلهام شاهين وأحمد فهمى، فى جذب الانتباه وتسليط الضوء على مرض ألزهايمر، وجعل الكثيرين يتساءلون عن الأعراض المبكرة لهذا المرض، والتى لو ظهرت على أى شخص يجب أن ينتبه لها، خاصة أن الاكتشاف المبكر للزهايمر يساعد فى إبطاء تقدم المرض وتقليل تدهور الحالة، ويحكى المسلسل قصة سيدة مصابة بالزهايمر وكيف تغيرت حياتها بعد الإصابة بهذا المرض.

قالت الدكتورة ولاء وسام، أستاذ طب المسنين ومدير مستشفى المسنين بجامعة عين شمس، فى تصريح لـ ”الخليج 365”، إن مرض الزهايمرهو مرض ينتج عن تدهور تدريجي فى وظائف المخ والذاكرة ويؤثر بشكل خاص على كبار السن، موضحة أن الانتباه للأعراض المبكرة للمرض يساعد فى إبطاء تدهوره.

وأوضحت أن من أعراض مرض الزهايمر المبكرة نسيان الأحداث القريبة أولا، وتكرار نفس الكلام مع تكرار أفعال قام بها منذ وقت قليل.

وأشارت إلى أن النسيان المرضى الناتج عن الزهايمر يؤثر على حياة الشخص وعلاقاته بالآخرين، وليس مثل النسيان العادى، موضحة أن نسيان طريقة الطبخ، وطريقة قيادة السيارة قد تكون علامة مبكرة لمرض ألزهايمر، وفى هذه المرحلة يجب الكشف فورا عند الطبيب، لأن هذه بدايات مرض الزهايمر.

وأضافت أن نسيان أشياء غير مهمة مثل المفاتيح ليس من علامات مرض ألزهايمر، بل من النسيان العادي.

وقالت الدكتورة ولاء وسام إنه مع تقدم المرض تحدث مشاكل فى الكلام مثل نسيان الكلمات والمصطلحات، مع حدوث تغيرات سلوكية واكتئاب وشكوك وهلاوس وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية.