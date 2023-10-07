شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ طب الأطفال: ضغوط الدراسة يمكن أن تصيب الطفل بالقولون العصبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متلازمة القولون العصبي حالة شائعة تؤثر على الجهاز الهضمي وتسبب أعراضا مثل تقلصات المعدة والانتفاخ والإسهال والإمساك، حيث تميل هذه إلى الظهور والاختفاء بمرور الوقت، ويمكن أن تستمر لعدة أيام أو أسابيع أو أشهر في المرة الواحدة.

ويشير الدكتور محمد عز أستاذ طب الأطفال ورئيس وحدة الجهاز الهضمي والكبد جامعة المنصورة، إلى أنه بالرغم من أنه من الشائع أن يصاب البالغون والأشخاص كبار السن بمتلازمة القولون العصبي، إلا أن الأطفال أيضا معرضون للإصابة والتشخيص بمتلازمة القولون العصبي.

وقال أستاذ طب الأطفال في تصريح خاص لـ " الخليج 365"، إن الأطفال من سن 4 سنوات لديهم فرصة للإصابة والتشخيص بمتلازمة القولون العصبى، ويكون ذلك من خلال ملاحظة الـ 3 أعراض التالية، إسهال مزمن، وجع بطن شديد، أو الإمساك المزمن، أو تجتمع هذه الأعراض جميعا مع بعضها في وقت واحد.

وأضاف رئيس وحدة الجهاز الهضمي جامعة المنصورة، أن الطفل الذى يتم تشيخصه بمتلازمة القولون العصبى يكون لأسباب عديدة، منها أنه غالبا ما يكون لديه استعداد وراثى من الأب أو الأم أو يتعرض لضغوط أثناء الدراسة، أو تناول نظام غذائى غير صحى يعتمد بشكل كبير على الوجبات السريعة.

وتابع أستاذ طب الأطفال، أنه يجب عرض الطفل على الطبيب إذا استمرت الأعراض السابقة لدى الطفل، أو تطور الأمر إلى وجود دم في البراز، وفقدان الوزن والشهية.