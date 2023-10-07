تعد مرحلة التسنين من المراحل المزعجة والمقلقة ضمن مراحل نمو الطفل الرضيع، وتتساءل الأمهات عن موعد بدء مرحلة التسنين أي ظهور الأسنان عند الأطفال وهذه المرحلة تبدأ في سن متفاوتة، فيختلف كل طفل عن الآخر، وغالباً ما تبدأ هذه المرحلة مبكراً عند بعضهم، وتؤرق الأم وتسبب لها حالة من القلق في كيفية التعامل معها، ولذلك فقد التقت "سيدتي وطفلك" وفي حديث خاص بها باختصاصية التغذية الدكتورة آمال راشد، حيث أشارت إلى معلومات هامة حول تسنين الطفل وكذلك إلى أطعمة هامة تساعد طفلك على التسنين وتجاوز آلامه كالآتي:

متى تبدأ مرحلة التسنين عند الرضع؟

أول الأسنان التي تظهر للرضيع هي الأسنان الأمامية السفلية ويكون ذلك في سن ستة أشهر، وهي ما تُعرَف أيضاً باسم القواطع المركزية.

وبعد 4 إلى 8 أسابيع أي حوالي شهر أو شهر ونصف يبدأ ظهور الأسنان العلوية الأربعة الأمامية، التي تُسمى القواطع المركزية والجانبية.

بعد حوالي أربعة أسابيع تظهر القواطع الجانبية السفلية، التي تحيط بالأسنان الأمامية السفلية.

أما آخر مراحل التسنين فهي حين تظهر الأضراس التي تساعد في طحن الطعام، وكلها يطلق عليها اسم الأسنان اللبنية.

متى تظهر أسنان الطفل؟

أطعمة تساعد على التسنين مبكراً وبسهولة

الزبادي

حيث يحتوي اللبن الزبادي على كمية كبيرة من الكالسيوم التي تفيد صحة الطفل وتعزز نمو الأسنان في سن ما بعد ستة أشهر.

ولكن يجب عدم تقديم اللبن الزبادي الذي يضاف له بعض المنكهات والألوان لأنه يكون محتوياً على نسبة كبيرة من السكر.



السمسم المطحون

ويعد السمسم منجماً للكالسيوم وعناصر غذائية أخرى هامة لنمو الأسنان والعظام، والحفاظ على صحة الجهاز العظمي عند الإنسان مدى الحياة.

ويوصف السمسم للطفل أيضاً في مرحلة الاستعداد للمشي لأنه يقوي العظام.

ويمكن طحن البذور وخلطها بطعام الطفل الهزيل وتقديمها له، وسوف يحقق زيادة سريعة في الوزن حيث يوصف السمسم للتسمين.

ونظراً للقيمة الغذائية للسمسم وزيته فيمكن للرضيع الاستفادة منهما قبل 6 أشهر إذا قامت الأم بإدراجه في النظام الغذائي الخاص بها؛ لأنه من الممكن أن يمر زيت السمسم وفوائد البذور عبر حليب الأم من خلال الرضاعة الطبيعية، مما يكسب الرضيع فوائدهما الكثيرة من حيث تسكين الألم وخفض الحرارة.



اللوز

ويعد اللوز من أنواع المكسرات الغنية بالكالسيوم.

ويقدم مطحوناً وغير محمص للطفل الرضيع خلال مرحلة التسنين وبعد عمر ستة أشهر عموماً.

ويجب أن تكون الأم حريصة على عدم تقديم أي نوع من المكسرات دون طحن للطفل لكي لا يصاب بالاختناق.



البيض

يجب على الأم تقديم البيض المسلوق للطفل بدءاً من مرحلة الطعام الصلب، وعموماً يقدم بعد عمر ستة أشهر للرضع.

ويمنع منعاً تاماً تقديم البيض غير الناضج للطفل، لأن هناك بعض الأمهات يعتقدن أنه أكثر فائدة لتسنين الأطفال.

فالبيض غير الناضج يسبب مشاكل هضمية ويكون ملوثاً بالسالمونيلا الضارة.

ويمكن للأم أن تبدأ بتقديم البيض للطفل على شكل قطعة أو قطعتين في البداية، لكي تفحص إذا ما كانت لديه أعراض حساسية من البيض، ولكي لا يكره طعمه.



تقديم فيتامين د للرضيع

يجب أن تحرص الأم على تقديم فيتامين د كمكمل غذائي للرضيع الذي يمر بمرحلة التسنين.

ومن المعروف أن الرضيع حين يولد يكون لديه مخزونه من الحديد والفيتامينات التي حصل عليها من دم أمه أثناء فترة الحمل.

ولكن بالنسبة لهذا الفيتامين الهام لنمو وصحة عظام وأسنان المولود فيجب أن يحصل عليه المولود منذ الولادة بواقع 400 وحدة دولية يومياً.

يجب ألا تغفل الأم تعريض المولود لأشعة لشمس بحيث تقوم بتهوية الغرفة، وأن يكون سريره مقابلاً لمصدر أشعة الشمس حتى في فصل الشتاء.

متى يأخذ الطفل الكالسيوم بعد الولادة؟

نصائح منزلية لتقليل آلام التسنين عند الرضع

يمكن للأم أن تقوم بخلط القليل من مسحوق القرنفل مع زيت جوز الهند حتى الحصول على معجون متجانس ويتم حفظه في الثلاجة، ثم افركي به لثة الطفل، وسوف تلاحظين أنه توقف عن البكاء وأنه سوف يخلد إلى النوم، فالقرنفل وزيت جوز الهند مادتان تحتويان على مواد مسكنة للألم وملطفة، وزيت جوز الهند تحديداً ينشط الدورة الدموية ويقلل من حدّة الألم، ويستخدم للتدليك في كل مناطق الجسم، ويمكنكِ تدليك بطن الطفل في حال حدوث المغص المزعج خصوصاً ليلاً.

استخدام الجزر المثلج: وتستخدم هذه الطريقة إذا كان طفلك تجاوز الستة أشهر من عمره، وكل ما عليك أن تضعي الجزر على شكل شرائح غليظة في البراد، حتى تتجمد، ثم اسمحي لطفلك أن يلتقط قطعة ويقوم بعضها بين فكيه، فهذه الطريقة من دورها أن تقلل من آلام التسنين.

اسمحي لطفلك أن يمضغ شريطاً من البصل الأخضر حتى لو كان طعمه لاذعاً، ولكنه سوف يحصل على مركب مسكن بمجرد أن يلوكه ويختلط بلعابه، فهذه طريقة فعالة لتسكين آلام اللثة حتى عند الكبار.

قومي بتدليك جانبي فم الطفل، أي الوجنتين والمناطق المحيطة بالفكين، ما يساعد على تخفيف حدّة آلام التسنين بدرجة فائقة، عليك أن تضعي الطفل في هيئة الجلوس فهذا يكون أفضل، وضعي وجهك بوجه الطفل لكي يشعر بالاطمئنان ولا تقفي خلفه كي لا يشعر بالخوف، فيبكي ويرفض أن تفعلي ذلك بل قومي بمداعبته لكي يطمئن.

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