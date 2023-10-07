الحمى بعد التطعيم عند الرضع هل هي طبيعية ونصائح للتعامل معها

يعَد التطعيم هو أفضل وسيلة للوقاية من العديد من أمراض الأطفال.. ومع ذلك، قد يكون للتطعيم آثار جانبية في بعض الحالات، أبرزها الإصابة بالحمى، والتي غالباً ما تشمل الألم والتورُّم في موقع الحقن.

غالباً ما تكون الحمى بعد التطعيم، ويمكن للأمهات التحكم فيها من خلال تجربة بعض العلاجات الطبيعية البسيطة.. فيما يلي؛ وفقاً لموقع هيلث لاين، أسباب الحمى، وعلاجها بعد التطعيم عند الرُضّع.

هل من الطبيعي أن يصاب الأطفال بالحمى بعد التطعيم؟

مثل العديد من الأدوية الأخرى، يمكن أن تسبب التطعيمات آثاراً جانبية، أبرزها الحمى الخفيفة إلى المتوسطة، والألم، والتورُّم في موقع الحقن، والانزعاج.. وقد ترتفع درجة حرارة الرضيع خلال 12 ساعة تقريباً من أخذ معظم أنواع التطعيمات، وقد تستمر لمدة يومين أو ثلاثة أيام.

على الرغم من ارتفاع حرارة الطفل بعد التطعيم، إلا أنه لا خوف منها؛ بل على العكس قد تكون مفيدة؛ فقد تعني أن الجهاز المناعي لطفلك يستجيب للتطعيم، بالتالي لا داعي للقلق.

من الممكن استشارة الطبيب حول أفضل الأدوية الخافضة للحرارة، التي من الممكن تقديمها لطفلك.

لماذا يصاب الأطفال بالحمى بعد التطعيمات؟

استجابة الجهاز المناعي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة، يمكن أن تظهر الحمى خلال الساعات القليلة الأولى بعد التطعيم، يمكن لبعض اللقاحات أن تسبب الحمى لعدة أيام.

يتسبب الجهاز المناعي في الجسم برد فعل التهابي استجابةً للقاح، ويظهر على شكل احمرار أو تورُّم أو ألم في موقع الحقن أو الحمى، أو آلام الجسم أو الصداع.

متى يجب الذهاب إلى الطبيب؟

من الممكن أن يعاني طفلك من الشعور بعدم الراحة خلال الـ48 ساعة الأولى بعد تلقي التطعيمات.. ومع ذلك، تحتاجين إلى رؤية الطبيب في الحالات التالية:

ارتفاع في درجة الحرارة أكثر من 40 درجة مئوية.

تستمر الحمى لأكثر من ثلاثة أيام، ويصاحبها تعرُّق أو قشعريرة.

تعود الحمى بعد انخفاضها لمدة 24 ساعة.

يعاني الطفل من الاحتقان والسعال والنعاس.

الغثيان أو القيء أو الإسهال.

البكاء المستمر لمدة ثلاث ساعات أو أكثر.

إظهار سلوك خامل وغير نشط على نحو غير عادي، أو عدم الاستجابة للمحفزات الطبيعية.

طفح لقاح الحصبة إذا استمر لأكثر من أربعة أيام (يبدأ بعد ستة إلى 12 يوماً من إعطاء اللقاح).

إذا بدا الطفل مريضاً ولا يأكل (فقدان الشهية) أو لا ينام جيداً.

صعوبة في التنفس.

صعوبة في البلع.

تورُّم الحلق.

نبضات قلب سريعة.

بحة في الصوت.

الصفير.

التشنجات أو النوبات.

ردود الفعل الشديدة تجاه اللقاحات نادرة جداً، لكن راقبي طفلك.. إذا كنت تشكّين في أيّ شيء غير عادي، اتصلي بالطبيب على الفور.

كيفية التعامل مع الحمى بعد التطعيم؟

إذا أصيب طفلك بحمى خفيفة إلى متوسطة بعد التطعيم؛ فقد تساعدك الخطوات التالية في التعامل مع الطفل المصاب:

لا تغطي الطفل بطبقات من الملابس أو البطانيات، واجعليه يرتدي ملابس مريحة وفضفاضة وقابلة للتنفس.

إذا كنتِ تُرضعين طفلك رضاعة طبيعية؛ فقد يرضع كثيراً لمدة يوم أو يومين بعد التطعيم.

اطلبي من الطبيب أن يصف لك دواء يمكن أن يساعد في السيطرة على الحمى، ولا تقومي أبداً بإعطاء الطفل أدوية من تلقاء نفسك.

الحمام الفاتر مع إضافة كوبٍ من خل التفاح، وعمل كمادة دافئة ووضعها على جبين طفلك، من أفضل العلاجات الطبيعية.

شاي الأعشاب آمن تماماً للأطفال الرُضّع، ويمكن أن يحافظ على رطوبة طفلك؛ لذا يمكن أن يساعد شاي النعناع والبابونج على تهدئة الحمى وتخفيف الألم.

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