خلال فترة الحمل، تفضل معظم النساء استخدام العلاجات الطبيعية قدر الإمكان و يعد جوز الهند هو أحد تلك العلاجات الطبيعية والتي لديها مجموعة واسعة من الاستخدامات. يمكن تناول زيت جوز الهند بأمان، كما يمكن استخدامه موضعياً أثناء الحمل مما يساعد على زيادة الدورة الدموية وتخفيف تشنجات الساق أثناء الحمل.وذلك لغناه بالعديد من الأحماض مثل حمض اللوريك وهو من أهم الأحماض الدهنية الموجودة في زيت جوز الهند. يحتوي زيت جوز الهند أيضًا على العديد من مضادات الأكسدة وبعض المركبات المضادة للالتهابات والتي قد تكون مفيدة للأمهات والأجنة. إليك وفقاً لموقع بولد سكاي الهندي 8 فوائد مثبتة لزيت جوز الهند أثناء الحمل

1. تقوية جهاز المناعة

حمض اللوريك وحمض الكابريليك مركبان موجودان في جوز الهند مما يجعلهما معززًا ممتازًا للمناعة. هذه المركبات تعطي زيت جوز الهند خصائصه المضادة للفيروسات والبكتيريا والفطريات. بالإضافة إلى مكافحة عدوى الخميرة (المبيضات)، يمكن لهذين المركبين مكافحة الالتهابات البكتيرية بشكل فعال. نظرًا لخصائصه المضادة للفيروسات والفطريات والبكتيريا، يمكن أن يساعد زيت جوز الهند في الوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا.

إنه مفيد بشكل خاص للنساء الحوامل اللاتي لا يرغبن في تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية. يمكنك تعزيز جهازك المناعي أثناء الحمل عن طريق إضافة ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند إلى مشروباتك ووجباتك.

2. الوقاية من ارتفاع ضغط الدم

لتجنب أي مضاعفات أثناء الحمل، من المهم جدًا الحفاظ على مستويات ضغط الدم المثالية. فقد يساعد الجمع بين زيت جوز الهند وممارسة التمارين الرياضية في التحكم في ارتفاع ضغط الدم. لأن تناول زيت جوز الهند البكر يعزز أكسيد النيتريك وهو أمر بالغ الأهمية لتنظيم تدفق الدم والأوعية الدموية. وبالتالي، فإن تناول زيت جوز الهند أثناء الحمل يساعد على تحسين الدورة الدموية وتقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل.

3. تعزيز صحة الفم

يزيد الحمل من خطر بعض المشاكل المتعلقة بالأسنان، مثل التهاب اللثة أو تسوس الأسنان. قد تساعد المضمضة بزيت جوز الهند في الحفاظ على نظافة الفم. ويوصي باستخدامه عادةً في الصباح الباكر قبل تناول وجبة الإفطار وذلك على معدة فارغة لمدة 20 دقيقة تقريبًا. ثم شطف فمك بالمياه المالحة أو غسل أسنانك بالفرشاة وقد يساعد ذلك في تحسين صحة الفم والحفاظ على صحة أسنانك .

4. الحفاظ على مستوى السكر في الدم

يساعد زيت جوز الهند النقي في التحكم في نسبة السكر في الدم ويحسن إفراز الأنسولين.ويمنع أيضًا تراكم الدهون في الجسم بسبب الأنظمة الغذائية الأخرى الغنية بالدهون والتي تحتوي على العديد من السعرات الحرارية .

5. تقليل علامات التمدد

غالبًا ما تعاني النساء الحوامل من علامات التمدد و يعد زيت جوز الهند أفضل مرطب خلال فترة الحمل ويغضل استخدامه بدءاً من الشهر الثالث إلى الشهر التاسع من الحمل .

يمكت تطبيق زيت جوز الهند لتقليل علامات التمدد وهو طريقة غير مكلفة وفعالة نسبيًا وذلك لخصائصه المرطبة ومحتواه من فيتامين E الذي يساعد على تقليل علامات التمدد.

يمكن لزيت جوز الهند أيضًا أن يحفز إنتاج الكولاجين في الجلد، مما يحافظ على صحته ومرونته. وبالتالي، يمكن للأمهات الحوامل استخدام زيت جوز الهند بشكل فعال كأحد العلاجات المنزلية لمنع علامات التمدد أثناء الحمل. عندما تكون هناك علامات تمدد على جسمك، يجب عليك استخدام زيت جوز الهند بكميات كبيرة. وللحصول على أفضل النتائج، كرري وضع زيت جوز الهند على البطن أثناء الحمل مرتين أو ثلاث مرات يومياً طوال فترة الحمل بأكملها.

6. مفيد لصحة الجلد

يكون جلد النساء الحوامل عرضة للطفح الجلدي وحب الشباب والدهون الزائدة والجفاف. يمكن أن تسبب زيادة هرمونات الحمل، من بين عوامل أخرى، مجموعة متنوعة من مشاكل الجلد أثناء الحمل. جميع أنواع البشرة، بما في ذلك البشرة الجافة

تساعد الخصائص المرطبة لزيت جوز الهند على منع المزيد من تهيج الجلد أو جفافه كما أنه يعد أفضل علاج للطفح الجلدي ومشاكل الجلد الأخرى، بما في ذلك حب الشباب الناتج عن الحمل.

7. علاج البواسير

وجد الباحثون أن تطبيق زيت جوز الهند مرتين يوميًا لمدة أسبوعين يخفف من أعراض البواسير (الألم والحكة وما إلى ذلك) بين النساء الحوامل. بالإضافة إلى استخدام زيت جوز الهند، تناولي أيضًا أطعمة منخفضة الألياف، والكثبر من الماء، ومارسي الرياضة بانتظام.

8. فوائد أخرى لزيت جوز الهند أثناء الحمل

تساعد الخصائص المهدئة لزيت جوز الهند على تقليل التوتر حيث يساعد تدليك الرأس بزيت جوز الهند في التخلص من التوتر والقلق.

يمكن أن يساعدك تناول زيت جوز الهند على التخلص من غثيان الصباح والقيء

يمكن تخفيف الإمساك وحرقة المعدة وعسر الهضم والارتجاع الحمضي وهي مشاكل شائعة أثناء الحمل عن طريق استخدام زيت جوز الهند أثناء الحمل لأته يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات وملين.

يوفر زيت جوز الهند فوائد للجهاز الهضمي، وبالتالي يمنع متلازمة القولون العصبي وغيرها من المشاكل المتعلقة بالمعدة.

يساعدزيت جوز الهند خلال فترة الحمل في الرضاعة الطبيعية لأن أثناء الحمل، تقوم المرأة الحامل بتخزين الدهون لضمان قدرتها على الرضاعة الطبيعية بنجاح بعد الولادة. يساعد حمض اللوريك وحمض الكابريك الموجودان في زيت جوز الهند في تطوير الأنسجة الدهنية، والتي تصبح فيما بعد أنسجة تخزين الحليب.

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