شكرا لقرائتكم خبر عن مشاكل الكلى والأرق.. أبرز أسباب زيادة الوزن المفاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعرضك لزيادة مفاجأة في الوزن؟.. إذا عليك البحث حول الأمر لمعرفة إذا كنت تعاني من مرضي عضوي أم لا، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز الأسباب المؤدية لزيادة الوزن دون أي مقدمات، وذلك وفقا لدكتور أحمد رفعت استشاري السمنة والنحافة في القصر العيني.

وأكد، أنه يمكن تتسبب بعض الأدوية في زيادة الوزن بسرعة ومنها أدوية السكر وضغط الدم والاكتئاب وبالتالي يجب الحذر جيدا عند تناول هذه الأدوية واستشارة الطبيب المختص عند ظهور أي مضاعفات.

أكدت بعض الدراسات الطبية، أن الأرق وقلة النوم يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن حيث يعتاد الأشخاص الذين يعانون من الأرق من تناول كمية كبيرة من الكربوهيدرات لزيادة مستويات الطاقة بالجسم، وهذا قد يتسبب في زيادة وزن الجسم بشكل ملحوظ لذلك يجب الحذر.

من المعروف أنه عند الإقلاع عن التدخين يزداد الوزن والسبب في هذا الأمر يرجع إلي أن النيكوتين يحد من فرط الشهية، وبالتالي فإن الابتعاد عن التدخين يزيد من فتح الشهية والإفراط في تناول الطعام ومن ثم زيادة وزن الجسم.

وأكمل حديثة استشاري السمنة والحافة، أنه أثبتت نتائج بعض الدراسات، أن النساء اللأتي تعانين من متلازمة تكيس المبايض هم أكثر الفئات عرضة للإصابة بزيادة الوزن المفاجئة وذلك نتيجة إنتاج المبيضين للكثير من الهرمونات حيث تشمل أعراض الإصابة زيادة الشعر على الظهر أو الصدر أو البطن وعدم انتظام فترة الدورة الشهرية وحب الشباب.