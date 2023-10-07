شكرا لقرائتكم خبر عن الفوائد الصحية لتناول تمر الهندى.. أبرزها تنظيم معدلات الكولسترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مما لا شك فيه أن اتباع النظام الغذائى الصحى يحافظ على الصحة بشكل عام، وإن بعض الأطعمة والمشروبات تساهم فى صحة العظام والسيطرة فى معدلات السكر فى الدم، والتحكم فى مستويات الكوليسترول فى الجسم لتعزيز عملية الهضم، لذلك فإن التمر الهندى يساعد فى حمايتك من بعض الأمراض المزمنة. وسنتطرق فى التقرير الاتى الى فوائد التمر ، بحسب موقع hindustantimes.

التمر هندى فاكهة بل تحتوي على قيمة غذائية عالية تفيد الجسم فى جميع مختلف الاعمار . ومن جانبه قال الدكتور لوفنيت باترا اختصا ئى التغذية ان التمر الهندي مصدر جيد لمضادات الأكسدة، وخاصة فيتامين C والفلافونويد والكاروتينات وفيتامين ب المركب. يساعد في تحسين وتقوية جهاز المناعة.

بالإضافة إلى أن التمر الهندي مصدر ممتاز للبوتاسيوم الذي يستخدم للتحكم في معدل ضربات القلب وموازنة السوائل.

كما أنه يحتوي على مادة البوليفينول مثل الفلافونويد، وبعضها يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات الكولسترول. بالإضافة إلى ذلك، فهو يحتوي على نسبة عالية نسبيًا من المغنيسيوم الذي يساعد في الحفاظ على ضغط الدم.

وأوضح التقرير أن التمر الهندي يعد مصدر لمضادات الفطريات، ويعمل التمر الهندي كمنشط، وطارد للريح، ومطهر، ومنظف، وطارد للحمى، وينظم خلل الأمعاء وأعضاء الهضم.