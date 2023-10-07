ماسك الموز للشعر وعلاج مشكلاته

تبين أن فوائد الموز تتجاوز مجرد تلبية المعيار الذهبي للتغذية. قد يكون الموز الناضج أيضاً المكوّن السري للشعر الناعم والحريري، لاحتوائه على خصائص مرطبة تقي الشعر من الجفاف والتقصف وحتى التساقط. تابعي القراءة لمعرفة المزيد حول كيفية تحضير ماسك الموز للشعر بخطوات سهلة وبسيطة.

الموز... فاكهة مثالية للعناية بالشعر

يعدّ استخدام الموز للعناية بالشعر، طريقة سهلة للحصول على شعر صحي ولامع. فيما يلي 4 ماسكات طبيعية للعناية بالشعر مكونها الرئيسي الموز، يمكنك تحضيرها بنفسك واستخدامها لشعر صحي ومغذي:

ماسك الموز والأفوكادو لوقف تساقط الشعر

الأفوكادو مليء بالبيوتين وفيتامين "هـ "، عند دمجه مع العناصر الغذائية للموز، يساعد في تكوين مكمل طبيعي للشعر يعمل على وقف تساقط الشعر، وعلاج تلف الشعر. تعرفي الى أسباب تساقط الشعر؟

المكونات:

موزة ناضجة.

ثمرة أفوكادو ناضجة.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام:

اهرسي الموز والأفوكادو مع زيت الزيتون جيداً للحصول على مزيج متجانس. وزعي الأخير على فروة رأسك وخصلات شعرك من الجذور حتى الأطراف. انتظري 30 دقيقة، قبل شطف شعرك بالماء الفاتر والشامبو الخالي من الكبريت.

كرري تطبيق هذا الماسك كل أسبوع لمدة شهرين للحصول على أفضل النتائج.

ماسك الموز وجوز الهند لشعر لامع

زيت جوز الهند معروف بخصائصه المضادة للالتهابات. عند دمجه مع الموز، فإنه يساعد على تغذية فروة الرأس وتحسين الصحة العامة لشعرك، وتعزيز لمعانه. قد يهمك التعرف أكثر عن فوائد زيت جوز الهند للشعر التي لا تعد ولا تحصى.

المكونات:

موزة ناضجة ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من حليب جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام:

بعد هرس الموزة، أضيفي إليها حليب وزيت جوز الهند وحركي جيداً للحصول على قوام لين. وزعي الأخير على شعرك بعد غسله وتجفيف. ودلكي به فروة رأسك. غطي شعرك بقبعة بلاستيكية. انتظري 30 دقيقة قبل شطف شعرك بالماء والشامبو الخالي من الكبريت.

كرري تطبيق هذا الماسك كل أسبوع لمدة ثلاثة أشهر للحصول على أفضل النتائج.

ماسك الموز والصبار لعلاج قشرة الرأس

خصائص الموز العلاجية، جنباً إلى جنب مع الصبارالذي يحتوي على بيتا كاروتين وفيتامين "ج" وفيتامين "هـ"، تخلق مرطبًا فعالاً يحسن صحة فروة الرأس، ويترك شعرك لامعاً وصحياً. قناع الشعر بالموز والصبار فعال أيضاً في الوقاية من قشرة الرأس.

المكونات:

موزتان ناضجتان من الموز.

ملعقتان كبيرتان من جل الصبار.

طريقة التحضير والاستخدام:

بعد هرس الموز، أضيفي إليه جل الصبار وامزجي المكونين جيداً للحصول على قوام متجانس. طبقي الأخير على فروة رأسك وعلى شعرك من الجذور حتى الأطراف. غطي شعرك بقبعة بلاستيكية، وانتظري لمدة 30 دقيقة. بعدها، اشطفي شعرك جيداً بالماء والشامبو الخالي من الكبريت. الى ذلك،

يمكنك الاستفادة من أقنعة الألوفيرا (الصبار) لتفتيح بشرة الوجه واليدين.

كرري تطبيق هذا الماسك كل أسبوع لمدة شهرين للحصول على أفضل النتائج.

ماسك الموز والعسل لاستعادة لمعان الشعر

المكونات:

العسل مرطب طبيعي للشعر، وعندما يقترن بالعناصر الغذائية الغنية بالموز، فإنه يخلق قناعاً مثاليًا للشعر، ويجعله لامعاً.

المكونات:

ثمرة ناضجة من الموز.

ملعقتان كبيرتان من العسل.

طريقة التحضير والاستخدام:

بعد هرس الموزة، أضيفي إليها العسل وحركي جيداً للحصول على قوام لين وتجانس. وزعي الأخير على شعرك المبلل من الجذور حتى الأطراف. غطي شعرك بقبعة بلاستيكية وانتظري حوالى 15 دقيقة، قبل شطفه بالماء والشامبو الخالي من الكبريت.

كرري تطبيق هذا الماسك كل أسبوع لمدة شهرين للحصول على أفضل النتائج.

فوائد الموز للشعر

ماسك الموز للشعر، هو إضافة رائعة للعناية بالشعر، نظراً لغناه بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والبروتينات وفيتامين ب 6 وفيتامين "ج"، والألياف الغذائية -وكلها تعتبر مغذيات قوية لشعرنا. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الموز على السيليكا، التي تساعد أجسامنا على إنتاج الكولاجين – وهو بروتين أساسي يجعل الشعر أقوى وأكثر كثافة. فمضادات الأكسدة في الموز تساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي- وهو سبب رئيسي للشعر غير الصحي.

يوفر ماسك الموز للشعر ترطيباً رائعاً للشعر الجاف.

يمنع تقصف أطراف الشعر.

ينعم الشعر ويحسن من سهولة التحكم فيه.

علاج قشرة الرأس والوقاية منها بسبب خصائصه المضادة للميكروبات.

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