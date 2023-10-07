شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض سرطان الثدى عند الرجال.. أهمها الطفح الجلدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصيب مرض سرطان الثدى الرجال والنساء ولكنه أكثر شيوعا عند السيدات، ويصعب تميز تلك الإصابة بهذا المرض عن حالة تعرف باسم التثدى لدى الرجال، ويظهر التقرير الآتى أعراض الإصابة بمرض السرطان عند الرجال، فى شهر التوعية "أكتوبر"، لمرضى سرطان الثدى، وذلك وفقا لما نشره موقع express.



سرطان الثدى لدى الرجال

وأشار التقرير إلى أن هناك العديد من الاشخاص يعتقدون أن سرطان الثدي لا يمكن أن ياتى إلا عند النساء ، لكن هذا خطأ فان هذا المرض يصيب الرجال أيضا، وهو عبارة عن وجود كتلة غير مؤلمة في الثدي، وهى كمية صغيرة من أنسجة الثدي ويمكن أن ينشأ سرطان الثدي في هذه الأنسجة، حيث يتم تشخيص إصابة حوالي 400 رجل بسرطان الثدي سنويا في المملكة المتحدة.



أعراض سرطان الثدى لدى الرجال: أعراض سرطان الثدى لدى الرجال: _وفى ذات السياق قالت الدكتورة فيكتوريا تيو جراحة سرطان الثدي وجراحة التجميل بأن العرض الأكثر شيوعا لسرطان الثدى لدى الرجال هو وجود كتلة أو تورم في الثدي.إذا كان السرطان قريبا من الحلمة، فقد يتسبب في سحب الحلمة إلى الداخل .

_تشمل الأعراض الأخرى إفرازات من الحلمة، والتي قد تكون أو لا تكون دموية بطبيعتها أو تغير الجلد المستمر مثل الطفح الجلدي أو التقرح الذي يؤثر على الثدي أو الحلمة.

_ إذا كان السرطان أكثر تقدمًا، فقد يكون قد انتشر إلى العقد الليمفاوية في الإبط، لذلك من المهم فحص أي كتل في الإبط بواسطة طبيبك العام ،ولكن في حين أن الكتلة غير المؤلمة هي العلامة الأكثر شيوعًا لسرطان الثدي لدى الرجال، إلا أنه يمكن الخلط بينها وبين التثدي، وهو تضخم الثديين.

ونصحت الطبيبة الرجال باجراء الفحص الطبى على الثدى بشكل شهرى لاكتشاف أعراض سرطان الثديفى مرحلة مبكرة .

وشرحت الطبيبة أسهل طريقة للقيام بذلك هي الاستحمام، لأن الماء الدافئ والصابون يجعل الفحص أسهل. افحصي ثديًا واحدًا في كل مرة. ضعي أصابعك على صدرك، واضغطي بقوة في دوائر صغيرة في اتجاه عقارب الساعة. من المهم استخدام مسطحات أصابعك بدلاً من الحفر بأطراف أصابعك لأن أنسجة ثديك لها سطح متموج بشكل طبيعي وقد تعتقد أنك شعرت بوجود كتلة في حين أنها مجرد شق طبيعي داخل غدة الثدي.

وتابعت : "اضغطي على الحلمة بلطف - لا ينبغي أن يخرج أي سائل. وأخيرًا، قم بفحص الإبطين باستخدام أطراف أصابعك لتحسس أي كتل".وفى ظهور اى اعراض من السابق سالفها يجب عليك استشارة الطبيب على وقت السرعة .