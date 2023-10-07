شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الوقاية من خطر الإصابة بهشاشة العظام.. أبرزها الحصول على فيتامين د والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصاب العديد من الاشخاص سواء كانوا كبار السن او الشباب من بخطر الاصابة بمرض هشاشة العظام ،ويرجع ذلك لعدة اسباب منها سوء التغذية ،واحيانا عوامل وراثية، ،وذلك وفقا لما نشره موقع express .

أشار التقرير إلى أن هناك أكثر من 500 ألف حالة كسور مرتبطة بهشاشة العظام كل عام ، كما تحدث 1100 حالة وفاة شهرياً بعد كسر في الورك، ورغم هذا الا ان هناك بعض الحالات قابلة للشفاء سوى عن طريق العلاج بالادوية او التدخل الجراحى .

وأوضح خبراء الصحة أن هشاشة العظام تحدث عندما تصبح العظام أكثر هشاشة تدريجياً ، مشيرين الى إن المزيج الصحيح من تعديلات نمط الحياة، والتغييرات الغذائية، والتمارين الرياضية يمكن أن يوقف تطور فقدان العظام ، بل ويزيد من كثافة العظام في بعض الحالات.

نصائح للوقاية من خطر الاصابة بمرض هشاشة العظام :

_ يعد الحصول على ما يكفي من الكالسيوم ،وفيتامين د جزءًا أساسيًا من الوقاية من هشاشة العظام ، لتعزيز نمو العظام والحفاظ على صحة عظامك.

_ تناول الكثير من الفواكه والخضروات ، التي لا تفيد صحة عظامك فحسب، بل صحتك بشكل عام.

_ تساعد ممارسة التمارين الرياضية فى تقوية العظام ، لذا يوصى خبراء الصحة بممارسة بالنشاط البدنى لمدة ساعتين ونصف على الأقل أسبوعيا لتحسين قوةعضلات.

يمكن تحسين الوقاية من هشاشة العظام وصحة العظام في أي عمر - لا تشعر أن الوقت قد فات، من أجل التحقق من كثافة عظامك وصحة عضلاتك بشكل عام.