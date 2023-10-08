شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر إصابتك بالأنيميا على صحتك؟.. استشاري يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأنيميا نقص نسبة الحديد في الجسم، وتؤثر بشكل سلبي علي صحة المصاب بها، تعرضه للعديد من المضاعفات، وقال الدكتور إبراهيم علي استشاري الباطنة في طب قصر العيني، أن الأنيميا تعني عدم امتصاص الحديد بشكل كافي من الطعام، أو الأدوية التعويضية للحديد.

وأضاف، أن الأنيميا قد يصاب بها الشخص الذي يتعرض لفقدان الدم الناجم عن الحوادث أو النزيف، فعندما يفقد الشخص نسبة كبيرة من الدم يتعرض للإصابة بالأنيميا.

ولذا نجد أن احتياجات الجسم للحديد تزيد عندما يكون مصاب بالأنيميا، وأيضا عندما تكون المرأة حامل يزداد لديها فرص الإصابة بالأنيميا، والطفل في مرحلة البناء يجب أن يأخذ الحديد خلال فترات النمو.

وأشار استشاري الباطنة، أن الأنيميا لها تأثير سلبي علي الجسم، أولها نقص نسبة الهيموجلوبين في الدم وهذا يؤثر علي قدم الدم في نقل الأكسجين لأنسجة الجسم، ويعد هذا السبب في الشعور بالتعب والدوخة وضيق التنفس.

وأكمل حديثة إبراهيم، مشيرا إلي أن الأنيميا لها تأثير سلبي آخر على نقص قدرة المصاب علي التركيز والانتباه، لافتا إلى أنها تؤثر على الجهاز العصبي والعقلي.

وتتسبب الأنيميا في ضعف الجهاز المناعي، وتجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالعدوي وصعوبة التعافي بسرعة، كما أنها تؤثر علي الجهاز الهضمي، وتعرض الشخص بعدم الرغبة في تناول الطعام أي فقدان للشهية، وهذا يعرض الشخص لاضطرابات هضمي كالإصابة بالإمساك أو الإسهال.

وحث الطبيب على ضرورة قياس نسبة الهيموجلوبين في الدم، لمعرفة حقيقة الإصابة بالإضافة إلي تناول حقن أو علاجات تعويضية وتناول المزيد من الأطعمة الغنية بالحديد كالعسل الأسود، والبنجر، والسبانخ.