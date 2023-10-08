شكرا لقرائتكم خبر عن قوي رئتك واتبع هذه النصائح لحمايتها من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرئة تعد من أهم أعضاء الجسم، المسئولة عن قدراتنها في التقاط الأنفاس بشكل جيد، وطبيعي، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر علي قيامها بدورها، وهذه الأشياء يقوم الشخص بفعلها فتضرها.