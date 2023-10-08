شكرا لقرائتكم خبر عن قوي رئتك واتبع هذه النصائح لحمايتها من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الرئة تعد من أهم أعضاء الجسم، المسئولة عن قدراتنها في التقاط الأنفاس بشكل جيد، وطبيعي، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر علي قيامها بدورها، وهذه الأشياء يقوم الشخص بفعلها فتضرها.
ويقدم الدكتور طارق علي استشاري الصدر في القصر العيني، أبرز وأهم العوامل المضرة التي تؤثر علي صحة الرئة، ومنها:
-التدخين:
-التدخين:
تعد هذه العادة المضرة بالصحة من أبرز الأمور التي تعرض صحة الرئة للخطر، وقد تكون السبب في الإصابة بسرطان الرئة، والالتهاب الرئوي، ولذا يعتبر الامتناع عن التدخين والابتعاد عنه من الأمور الضرورية لتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية.- التعرض للأبخرة ومثيرات الحساسية: عند التعرض لهذه الأشياء يزداد فرص الإصابة بمشاكل في الكلي، ولذا يمكن استخدام أجهزة الهواء مع التهوية الجيدة لتجنب التعرض والإصابة بأي مشاكل في الرئة. - ممارسة الرياضة : تعد من أهم النصائح التي يجب القيام بها بشكل مستمر، لأنها تحسين قدرة وكفاءة الرئتين، وللحصول علي صحة رئة جيدة عليك ممارسة السباحة، والركض وركوب الدرجات، فهما من أنواع الرياضة التي تساهم بشكل في تقوية عضلات الجهاز التنفسي. - الحفاظ على نظام غذائي متوازن:أكثر من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، فهذه العناصر الغذائية تعزز وظيفة الرئتين وتقلل الالتهاب. -حافظ علي جسمك من الجفاف: القيام بترطيب الجسم بشكل مستمر يعد من أهم الحيل التي تجعل الرئة والجسم أجمع في حالة صحية جيدة. -التخلص من التوتر:قد يؤثر التوتر على صحة الرئتين، لذا ينبغي استخدام أساليب تقليل التوتر مثل التأمل وممارسة الهوايات.
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