قوّى رئتيك واتبع هذه النصائح لحمايتها من الأمراض

القاهرة - سامية سيد - الرئة تعد من أهم أعضاء الجسم المسئولة عن قدرتنا على التنفس بشكل جيد وطبيعي، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على قيامها بدورها، وهذه الأشياء يقوم الشخص بفعلها فتضرها.

ويقدم الدكتور طارق علي، استشاري الصدر في القصر العيني، أبرز وأهم العوامل المضرة التي تؤثر على صحة الرئة، ومنها:-التدخين:

تعد هذه العادة المضرة بالصحة من أبرز الأمور التي تعرض صحة الرئة للخطر، وقد تكون السبب في الإصابة بسرطان الرئة، والالتهاب الرئوي، ولذا يعتبر الامتناع عن التدخين والابتعاد عنه من الأمور الضرورية لتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية.