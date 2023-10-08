استشاري أمراض القلب: استحداث تقنية مبتكرة لاسلكية لمرضى قصور عضلة القلب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد استشاري أمراض القلب الدكتور “جهاد البريكي”، أن وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، تعمل دائما على استحداث الأجهزة الطبية المتطورة من أجل تقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضى.

وأوضح خلال حديثه في برنامج “صباح السعودية”، أن مركز القلب بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث استحدث جهاز حساس لاسلكي لعدد 65 مريض بقصور عضلة القلب، لخدمة المصابين بهذا المرض.

وبين أن الجهاز سيعمل على تخفيف الجهود التي يبذلها الأطباء والممرضين لمرضى القلب من خلال نقلهم لعمل الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين بمرض قصور عضلة القلب.

وأشار إلى أن الجهاز الجديد لن يوفر المجهود على الطاقم الصحي فقط، بل سيعمل على خدمة المرضى أيضا من فحصم لاسلكيا في أماكنهم دون الحاجة إلى الانتقال إلى غرف فحص أخرى.