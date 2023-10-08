شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل البلازما الغنية بالصفائح الدموية في علاج بعض الأمراض؟.. استشاري يوضح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - البلازما الغنية بالصفائح الدموية هي عبارة عن دم بشري يتم فصل مكوناته للحصول على تركيز عالي من الصفائح الدموية مما يزيد من تركيز عوامل النمو التي قد تسرع عملية التعافي من الإصابات وتقلل الألم لتحسين علاج الأنسجة وتسريع شفاء الأنسجة اللينة، كالعضلات والأوتار والأربطة.
ويتم أخذ البلازما الغنية بالصفائح الدموية من عينة دم المصاب، ثم يتم حقن هذا المحلول في المنطقة المستهدفة وقد يستخدم الطبيب الموجات فوق الصوتية لتوجيه الحقن، والغاية من ذلك زيادة تركيز بروتينات حيوية تسمى عوامل النمو في المنطقة المصابة لتسريع عملية التعافي.
-تسريع شفاء إصابات الأوتار والأربطة والعضلات والمفاصل:
من فوائد حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية أنها قد تكون قادرة على علاج مجموعة من الإصابات والحالات العضلية الهيكلية، حيث يعاني الرياضيون غالبًا من الإصابات المزمنة التي تستغرق وقتًا طويلاً للشفاء، مثل إصابات الأوتار المزمنة، وتبين أن إضافة البلازما إلى نظام العلاج يمكن أن يساعد في تحفيز عملية الشفاء وتقليل الألم وتمكين العودة إلى الأنشطة في وقت قصير.
-تسريع تعافي الجروح بعد الجراحة:
استخدم الأطباء لأول مرة البلازما لتسريع الشفاء بعد جراحات الفك، حيث حفزت حقن البلازما بعد الجراحة تعافي العضلات والأوتار والأربطة بصورة أسرع من المعتاد عليها في أغلب الأوقات.
-خشونة المفاصل :
تستخدم حقن البلازما في علاج التهاب المفاصل، وبالأخص مفاصل الركبة
يتم حقن المفصل الملتهب مباشرة بهدف تخفيف الألم
تحسن حقن البلازما وظائف المفصل وتبطئ أو تعالج الضرر الحاصل بالمفصل
تشير الدراسات إلى أن حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية قد تساعد في علاج آلام التهاب المفاصل عن طريق تعديل بيئة المفاصل وتقليل الالتهاب، ولكن العديد من الدراسات وتوصيات الكلية الأمريكية للروماتزم لم تتفق مع هذه النظرية.
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