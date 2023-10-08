شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسباب تدفعك لإضافة الزنجبيل لنظامك الغذائى.. منها تحسين الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخدم الزنجبيل منذ آلاف السنين للأغراض الطبية، وهو غنى بالعديد من الفوائد الصحية، ومن فوائد الزنجبيل أن له خصائص مضادة للالتهابات، تحسين الهضم وغيرها، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الزنجبيل، بحسب موقع "هيلث شوت".

فوائد الزنجبيل 1. خصائص مضادة للالتهابات

يحتوي الزنجبيل على مركبات نشطة بيولوجيًا مثل جينجيرول، والتي أظهرت خصائص مضادة للالتهابات. ووجدت دراسة نشرت في مجلة Molecules أن الزنجبيل يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

وإضافته إلى نظامك الغذائي قد يساعد في تقليل الالتهاب وتوفير الراحة من حالات مثل هشاشة العظام. أظهرت العديد من الدراسات آثارًا إيجابية على تقليل الألم وتحسين وظيفة المفاصل لدى الأفراد الذين يعانون من هذه الحالات.

2. يساعد على الهضم

أظهرت الدراسات أن الزنجبيل يستخدم منذ فترة طويلة كعلاج لمشاكل الجهاز الهضمي. أظهرت الدراسات أن الزنجبيل له تأثير إيجابي على مقدار الوقت الذي يستغرقه الشخص في هضم الطعام.

إضافة الزنجبيل إلى نظامك الغذائي قد يساعدك أيضًا على التخلص من مشاكل الجهاز الهضمي مثل آلام البطن والانتفاخ والشعور بالامتلاء والغثيان ومتلازمة القولون العصبي.

3. يخفف من آلام الدورة الشهرية

قد يكون الألم المفرط الذي يجعلك تتغيبين عن العمل أو المدرسة بسبب حالة تسمى عسر الطمث و وجدت العديد من الدراسات، بما في ذلك تلك التي نشرت في المجلة التايوانية لأمراض النساء والتوليد، أن الزنجبيل قد يساعد في تخفيف عسر الطمث.

4. خفض الكوليسترول

هل تعلم أن زيادة مستويات الكوليسترول يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب؟ من الأفضل الحفاظ على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة لمنع الأمراض.

وجدت دراسة نشرت في مجلة التغذية أن الزنجبيل يحتوي على خصائص تقلل من مستويات الكوليسترول الضار LDL. ومع ذلك، يجب تجنب تناول جرعات عالية من الزنجبيل.

5. قد يخفض مستويات السكر في الدم

قد يحتوي الزنجبيل أيضًا على خصائص مضادة لمرض السكري والتي ستساعدك على إنقاص الوزن.

وجدت دراسة نشرت في المجلة الإيرانية للأبحاث الصيدلانية أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني والذين تناولوا الزنجبيل يوميًا لاحظوا انخفاضًا كبيرًا في مستويات السكر في الدم، كما أظهرت الدراسات أن الزنجبيل يساعد على تحسين حساسية الأنسولين وتقليل المضاعفات المرتبطة بمرض السكري.

6. يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

يساعدك تضمين الزنجبيل في نظامك الغذائي على تقليل مستويات الكوليسترول، والذي بدوره يمكن أن يساعد في تقليل أمراض القلب والأوعية الدموية.

7. قد يكون له خصائص مضادة للسرطان

تشير بعض الدراسات الأولية إلى أن الزنجبيل قد يمتلك خصائص مضادة للسرطان ويمكن أن يمنع نمو بعض الخلايا السرطانية.