هل إعادة تسخين كوب الشاي تجعله ساما؟

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القاهرة - سامية سيد - حذر الخبراء من إعادة تسخين الشاي وأنه قد يؤدى لتراكم البكتيريا عليه، خاصة الشاي المضاف إليه الحليب، في هذا التقرير نتعرف على هل إعادة تسخين كوب الشاي يجعله ساماً؟

أضرار إعادة تسخين الشاىإعادة تسخين الشاي يغير طعمه

بحسب موقع "تايمز أوف إنديا" فإن تسخين كوب الشاي الخاص بك مرة أخرى يمكن أن يقلل من نكهته ورائحته وصفاته الغذائية.

نمو الميكروبات

لا ينصح بإعادة تسخين الشاي الذي بقي لأكثر من أربع ساعات، لأن البكتيريا ربما بدأت في النمو فيه، وحتى تركها لمدة ساعة أو ساعتين يمكن أن يكون كافيًا لبدء نمو البكتيريا.

هل يضاف الحليب إلى الشاي؟

إذا كان هناك حليب موجود في الشاي، فإنه يمكن أن يسرع عملية نمو البكتيريا بشكل أكبر.

السكر يمكن أيضا أن يجعل الأمور أسوأ

السكر هو مصدر الغذاء المثالي للبكتيريا لتتغذى عليه إذا كان هناك سكر في الشاي الخاص بك، فقد يفسد بشكل أسرع.

هل يمكن لإعادة تسخين الشاي أن يجعله ساما؟

بشكل عام، تناول الشاي المعاد تسخينه لن يسبب لك التسمم.

الآثار الجانبية السلبية

في أسوأ السيناريوهات، قد يؤدي شرب الشاي المعاد تسخينه إلى اضطراب معدتك.