شكرا لقرائتكم خبر عن عشاق الأطعمة الحارة.. استشارى يعدد الممنوعين عن تناولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأطعمة الحارة لها الكثير من العشاق، فنجد هؤلاء الأشخاص لا يستطعون تناول الطعام غير لو كان حار، وأثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن الإكثار من تناول الأطعمة الحارة تعرضك للعديد من المضاعفات الصحية التي يجب تجنبها،وأيضا هناك بعض الأشخاص الذين يتوجب عليهم تجنب هذا النوع من الطعام للحفاظ علي صحتهم.

وحول ذلك تحدث الدكتور أسامة فكري استشاري الجهاز الهضمي والكبد في معهد بالمنصورة، أن هناك فئات ممنوعة من تناول الأطعمة الحارة، وهم:

-أصحاب المشاكل الصحية في المعدة كالتهيجات والتقلصات.

-مرضي الاضطرابات الهضمية.

- مرضى الحموضة .

- قرحة في المعدة.

- ارتجاع المريء.

- الالتهابات الشرجية.

- مرضى البواسير.

مرضى حساسية الصدر، حيث أثبتت أنها تزيد من فرص الشعور بالأضرار الشديدة.

- السعال، فالشطة تزيد من فرص السعال والكحة.

- مرضى القلب.

- مرضى الضغط المرتفع.

ونصح فكري، الأشخاص العاشقون للأطعمة الحارة بإمكانيه تناوله ولكن ليس يوميا، بينما أصحاب الأمراض السابق ذكرها عليهم تجنبها حتي لا يصابون بأي مضاعفات صحية.

وأكد أنه بالرغم من أن هنام فئات ممنوعة من تناول الأطعمة الحارة، ولكن يجب أن نعرف أنها مفيدة في تُقلل الالتهابات بالجسم لأنها خصائص مضادة للالتهابات، وأيضا الوقاية من السرطان لأن الأطعمة الغنية بالتوابل الحارة تحارب الخلايا السرطانية بالجسم والقضاء عليها أو تقييد نموها.