شكرا لقرائتكم خبر عن ممارسة اليوجا تساهم في التخلص من انتفاخ البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مما لاشك فيه أن ممارسة الرياضة في مختلف أعمار الأشخاص تساهم في الحفاظ على الصحة العامة وتقى الأفراد من خطر الإصابة ببعض الأمراض مثل السمنة وضغط الدم وعملية أبطاء الشيخوخة، ومن أبرز تلك الرياضيات هي رياضة اليوجا، وسيوضح التقرير التالى أنواع متعددة من رياضة اليوجا التي تساعد في تقليل الانتفاخ بالبطن، وذلك وفقا لما نشره موقع timesofindia.





الانتفاخ هو في الأساس مجرد تضخم في المعدة مع إحساس بالضيق أو الامتلاء، ويرجع انتفاخ المعدة الى عدة عوامل مختلفة مثل سوء التغذية، أو الافراط في الوجبات، أو حالات طبية معينة يمكن أن تؤدي إلى هذه الحالة غير المريحة. وغالبا ما ترتبط الأطعمة والمشروبات وسلوكيات الأكل التي تسبب زيادة الغازات في الجهاز الهضمي بالانتفاخ.

واكد التقرير أن هناك عدة وضعيات لممارسة رياضة اليوجا تساعد في تخفيف الانتفاخ بمرور الوقت ، كما انها تساعد في في التخلص من هذا البطن

1.وضعية الطفل

وضعية الطفل هي وضعية يوجا منشطة تعمل على تمديد الظهر والوركين والفخذين مع تعزيز الاسترخاء والضغط اللطيف على البطن، مما يساعد على الهضم وتقليل الانتفاخ.

ابدأ بالركوع على بساط اليوجا. اجلس على كعبيك واطوي للأمام، ومد ذراعيك أمامك مع توجيه راحتي اليدين للأسفل. ضع جبهتك على السجادة وتنفس بعمق، مع السماح لبطنك بالضغط بلطف على فخذيك. حافظ على هذه الوضعية لمدة 1-2 دقيقة، مع التركيز على التنفس العميق والثابت. كرر عدة مرات قدر الإمكان.

2.وضعية القطة

تساعد وضعية القطة على تدليك أعضاء الجهاز الهضمي، مما يعزز عملية الهضم بشكل أفضل ويخفف الانتفاخ. للأداء، ضع يديك وركبتيك بقوة على السجادة،. قم بالزفير وأنت تدور حول ظهرك، وتضع ذقنك على صدرك وتسحب زر بطنك نحو عمودك الفقري (وضعية القطة). كرر هذه الحركة المتدفقة، وقم بمزامنة أنفاسك مع الحركة 10-15 مرة.

3.وضعية الكوبرا

تعمل تلك الرياضة على شد البطن وتساعد في تحسين عملية الهضم وتقليل الانتفاخ.

ابدأ بالاستلقاء على بطنك وساقيك معًا وراحتي يديك تحت كتفيك. استنشق وارفع صدرك بلطف عن الأرض، مع إبقاء الوركين والفخذين مضغوطين على السجادة. ركز على فتح صدرك وتقويس ظهرك بلطف. هذا هو الوقت الذي قد تشعر فيه بتمدد في منطقة البطن. حافظ على هذه الوضعية لبضعة أنفاس، ثم قم بالزفير ثم انزل ببطء إلى الأسفل.

4.وضعية الجسر

تعتبر Bridge Pose بمثابة انعكاس لطيف يساعد في تحفيز أعضاء الجهاز الهضمي وتعزيز عملية الهضم بشكل أفضل وتقليل الانتفاخ.