شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى عيون تعرض طرق الوقاية لو حصلك مضاعفات من الفيلر تحت عينك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد حقن الفيلر تحت العين من التقنيات الآمنة، ومع ذلك قد يؤدي الأمر إلى حدوث مجموعة من الأضرار التي تتراوح في شدتها من الطفيفة إلى المضاعفات الأكثر خطورة والتي تؤدي إلى مشكلات دائمة.

ووفقا للدكتور نضار حسن استشارى جراحة العيون بمستشفى معهد ناصر، فإن حقن الفلير تحت العين الإجراءات التجميلية المستخدمة لعلاج علامات تقدم سن البشرة، وبالرغم من بساطة هذا الإجراء وفوائده الفورية، إلا أنه قد يسبب أضرارًا متعددة ومضاعفات

وأشارت استشارى العيون في تصريح لـ" الخليج 365"، إلى أن هناك عدة عوامل تزيد من احتمالية التعرض لأضرار الفيلر تحت العين تشمل :

* الأسلوب غير المتقن للحقن: ويحدث ذلك بصورة كبيرة لدى الأشخاص غير المؤهلين لذلك، لذا يجب انتقاء الأطباء ذوي الخبرة.

* نوع الفيلر غير المناسب: حيث يحدد الطبيب المختص نوع الفلير الملائم لكل حالة.

* حقن الفيلر في المكان الخاطئ.

* حقن كميات كبيرة من مواد الفيلر تحت العين.

طرق الوقاية من مضاعفات الفيلر أسفل العين

وأوضحت الطبيبة أن هناك طرق للوقاية من حدوث أضرار الفيلر تحت العين من خلال اتباع التالى:

1. تطبيق كمادات الثلج على المناطق المحقونة قبل وبعد الإجراء لتقليل حدوث الكدمات.

2. تجنب الضغط القوي والمستمر على المنطقة المعالجة.

3. الامتناع عن بعض الأمور خلال الست ساعات الأولى بعد الإجراء، مثل: التعرض للبرد أو الحر الشديد، وتدليك المنطقة المحقونة أو ممارسة الأنشطة البدنية الشاقة.

4. إيقاف أدوية السيولة للدم قبل أسبوع من موعد الإجراء لتفادي حدوث النزيف والكدمات.

5. الحرص على المتابعة الطبية للحصول على أفضل النتائج.

6. اختيار الطبيب المؤهل لإجراء حقن الفيلر تحت العين.