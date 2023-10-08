شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ جهاز هضمى: ارتجاع المريء يضر بصحة الأسنان ويسبب التهاب الجيوب الأنفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من الأشخاص سوى كانوا كبار أو أطفال بما يسمى " ارتجاع المرئ " وترجع تلك الإصابة إلى سبب صعود حامض المعدة إلى المريء، مما يؤدى ذلك إلى حدوث مخاطر صحية بالغة منها الالتهابات الجيوب الأنفية اوتأكل الأسنان أحيانا .

قال الدكتور حسين الأمين أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بكلية طب جامعة أسيوط، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن الإصابة بارتجاع المرئ هى عبارة عن وجود حرقان بالصدر نتيجة لرجوع حمض المعدة إلى المريء.

أعراض الإصابة بارتجاع المرئ..

فى معظم الأحوال يصاب الشخص بالحرقان أو الحموضة، وأن بعض عصارة الأكل تصعد من أسفل إلى أعلى بدون ترجيع، تصعد حتى الزور وترجع مرة آخرى إلى أسفل، ويحدث ذلك أثناء النوم مما يسبب مشكلة كبيرة .

مضاعفات الارتجاع المرئ..

من الممكن أن يخرج الحامض من المرئ ويدخل فى الحنجرة ومنها الى الزور ويسبب فى حدوث التهابات شديدة فى كل من الزور والحنجرة ، ويؤثر على قدرة المريض فى التحدث ، كما يؤثر على قدرة الصوت لدى المصاب ، نتيجة صعود الحامض إلى المريء.

بالإضافة إلى حدوث التهابات فى الجيوب الانفية، كما يسبب بعض المشاكل الصحية بالأسنان واحيانا تاكل فى الأسنان فى بعض الحالات، وحساسية فى الصدر نتيجة صعود الحامض من المعدة الى الحنجرة ، ارتجاع المرئ يسبب الحكة المستمرة .وتليفات فى الرئة احيانا .

وأشار الطبيب إلى أن الارتجاع يسبب الم فى الصدر يشابه آلالم أمراض القلب مثل الذبحة الصدرية والجلطة القلبية .