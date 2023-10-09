شكرا لقرائتكم خبر عن لو ابنك عاوز يخس.. تعرفي على رجيم المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الكثير من الأحيان يتعرض الطلاب لزيادة ملحوظة في الوزن، ويرغبون في التخلص منها ولكن دون التعرض لأي مضاعفات صحية، ولذا يقدم الدكتور ماهر القبلاوي استشاري السمنة والنحافة في القصر العيني ،رجيم المدارس للطلاب، وهو: -وجبة الإفطار:تعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات الثلاث الرئيسية التي تمد الجسم بالطاقة، والنشاط والحيوية، وتعمل علي زيادة تركيز، والوجبة تتكون من :

كوب لبن منزوع الدسم + 2 سندويتش عيش اسمر (فينو صغير ) + بيضه مسلوقه او جبن قليل الدسم او معلقه مربى صغيره بالذبده - بين الواجبات : عند شعورك بالجوع عليك تناول هذه الأطعمة والمشروبات، ومنها:

عصير دايت أو برتقاله او تفاحه او 3 شريحه بسكويت بدون سكر ​-وجبة الغداء:طبق سلاطه أخضر كبير نصف كيلو + شوربه بدون دسم + 3 معلاق ارز او 4 معلاق مكرونه او ربع رغيف بلدى – طبيخ نص سوا ( عدا البطاطس – قليل من الجذر والبسله والقلقاس ) – 100 جرام لحوم او اسماك او فراخ او ارانب بدون دسم مشويه او مسلوقه

-بين الوجبات:

طبق ربع كيلو من الفواكه المهمة لجسمك، ومنها ( برتقال – موز – جوافه )

-وجبة العشاء :خضراوات طازجه – سندويتش عيش اسمر جبن قليل الدسم – 1 زبادى .