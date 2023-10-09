شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى يوضح أعراض انخفاض السكر لدى الأصحاء.. كيف تتعامل معه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني بعض الأصحاء من حالة انخفاض معدلات السكر في الدم، وتحدث لديهم بشكل مفاجئ، فى هذا الصدد يوضح الدكتور محمود بخيت استشارى أمراض الباطنة القصر العيني ، أن الكثير من الأصحاء اللذين لا يعانون من مرض السكر، قد يعانون فجأة من حالة انخفاض في سكر الدم، تختلف الأسباب من شخص إلى آخر دون شك.

ومن أبرز العلامات التى قد تظهر علي الشخص الذي يعاني من انخفاض فى سكر الدم، هو الشعور بالدوار فجأة مع أعباء شديد وعرق زائد، وقد تكون الأعراض مصحوبة بحالة من التشويش الشديد فى التركيز والنظر، مع حالة من الرغبة في الجلوس أو الحصول علي قسط من الراحة، في بعض الحالات قد يعاني الشخص من ألم بالرأس شديد مصحوب برعشة فى الأطراف وعدم القدرة علي الوقوف، الضعف الشديد والذبول المفاجئ وقد يشعر المريض بالجوع.

كلها علامات تختلف من حالة لاخري، لكن ووفقا لما يذكره الدكتور محمود، فإن التعامل فى تلك الحال يكون بضرورة رفع سكر الدم، بتناول أي طعام به نسبة سكريات عالية، وكربوهيدرات أيضا، فعلي سبيل المثال لا الحصر يمكن الاستعانه بملعقة كبيرة من العسل الأبيض، أو كوب صغير من مشروب غني بالسكر، مثل عصائر الفاكهة الطازجة الغنية بالسكر.

هذا التعامل السريع من شأنه أن يرفع مستوى السكر في الدم، ولكن يجب أن ينتبه هذا الشخص ويلتزم بعدها بنظام غذائي صحي متوافق مع حالته من خلال المتابعه مع مختص، فضلا عن ملاحظة ما إذا تكررت الحالة وانخفض السكر مرة اخري، فعليه تسجيل قراءات لقياس مستوي السكر يوميا في حالة الصيام والإفطار لمدة ٣ ايام متتالية، والعرض علي الطبيب المختص الذي يقيم الحالة، ويكتشف السبب الحقيقي وراء هذا الانخفاض الغير مستقر.