نظام غذائي بدون سكر: ماذا يحدث للجسم عند تجنبه؟

بيروت - نادين محمد - يتسبب الافراط في تناول الأطعمة السكرية إلى العديد من المشاكل الصحية المختلفة ولكن من خلال التخلص من السكر المضاف من نظامك الغذائي، يمكنك الاستمتاع بالنكهات الطبيعية لأطباقك مع جني فوائدها الصحية.إليك أهم الفوائد الصحية لأتباع نظام غذائي خالٍ من السكر.

قد يكون التخطيط لـ نظام غذائي خالٍ من السكر أمرًا صعبًا وقد لا تتمكن من تحديد كيفية تناول وجبة متوازنة بشكل جيد.

الفوائد الصحية للنظام الغذائي خالي من السكر

1. الوقاية من خطر السمنة

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الإفراط في تناول الأطعمة السكرية والمشروبات المحلاة قد يسبب زيادة الوزن والسمنة بسبب زيادة السعرات الحرارية.

فقد ارتبط الاستهلاك المنتظم للصودا المحلاة صناعيًا بزيادة خطر زيادة الوزن والسمنة. ومع ذلك، وجد أن استخدام المحليات غير الغذائية قد يساعد في التحكم في الوزن بشكل صحي .

2-خطر الإصابة بأمراض القلب

قد يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالسكر والنشا المكرر إلى رفع مستويات الدهون الثلاثية أثناء الصيام وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD). توصي جمعية القلب الأمريكية بتقليل تناول السكر الحر وتجنب الفركتوز (بدلاً من السكروز) لمنع ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية.

قد تؤدي الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات الحرة أيضًا إلى تعزيز تراكم الدهون في الكبد وإنتاج الدهون المشبعة التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بـ أمراض القلب والأوعية الدموية . وبالتالي، فإن اتباع نظام غذائي خالي من السكر قد يساعد في منع مشاكل القلب الناجمة عن ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية.

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3-يعزز صحة الكبد

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قد يؤدي تناول السكر المضاف إلى تراكم الدهون في الكبد وربما يسبب مرض الكبد الدهني غير الكحولي .

قد يساعد اتباع نظام غذائي منخفض السكر للأشخاص الذين يعانون من السمنة ومرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) في تقليل تنكس الكبد الدهني والتليف والالتهاب وفي النهاية تعزيز صحة الكبد .

4-قد يمنع تقلبات المزاج

تناول الأطعمة الحلوة والمشروبات والسكريات المضافة قد يسبب مشاكل مزاجية ويزيد من احتمالية الاضطرابات النفسية الشائعة.

على الجانب الآخر قد يسبب تناول كميات كبيرة من الأطعمة السكرية قد يسبب أيضًا التهابًا مزمنًا.

5-خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني

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الاستهلاك المعتاد للأطعمة السكرية قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، حتى لو لم يكن الشخص يعاني من زيادة الوزن. ويمكن أن يعزى هذا الخطر إلى عصائر الفاكهة والمحليات الصناعية.

6- التحكم في مستويات ضغط الدم

يرتبط تناول كميات كبيرة من المشروبات المحلاة بالسكر بمستويات أعلى من ضغط الدم الانقباضي . في دراسة مستقبلية أجريت على 810 من البالغين الأمريكيين، ارتبط انخفاض استهلاك السكر بانخفاض مستويات ضغط الدم الانقباضي والانبساطي . ومع ذلك، هناك ما يبرر إجراء المزيد من الأبحاث لفهم كيفية تأثير انخفاض تناول السكر على مستويات ضغط الدم.

7-قد يحسن صحة الجلد

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تناول الأطعمة السكرية يمكن أن يزيد من إنتاج الزهم وغالبا ما يسبب حب الشباب. قد يؤدي أيضًا إلى تشابك ألياف الكولاجين ويؤدي إلى تغيرات في بنية الجلد. قد يؤدي ذلك إلى زيادة تصلب الجلد وتقليل مرونة الجلد وتسريع عملية الشيخوخة . لذلك، قد يساعد اتباع نظام غذائي خالي من السكر في تقليل هذه العلامات وتحسين صحة بشرتك.

كيفية قطع السكر من النظام الغذائي الخاص بك

1-أبدئي ببطء

قللي من استهلاك السكر خلال الأسابيع القليلة الأولى بدلاً من التخلص منه تمامًا من نظامك الغذائي. سيساعدك هذا على التكيف مع نمط الحياة الجديد منخفض السكر وتقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر. يمكنك تناول الفواكه المليئة بالسكريات الطبيعية والألياف مثل البطيخ والفراولة والخوخ والجريب فروت والأفوكادو.

2-تناول الأطعمة الكاملة

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أضيفي الأطعمة الكاملة إلى نظامك الغذائي لتشعر بالشبع وتمنع الرغبة الشديدة في تناول الحلويات. تعتبر الخضروات والفواكه واللحوم الخالية من الدهون والتوفو والحبوب والبقوليات غير المعالجة والمكسرات والبذور والحليب والجبن والزبادي خيارات جيدة. كما أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون والبروتينات قد يساعد في تجنب آلام الجوع.

3-أضيفي نكهات أخرى

استبدلي السكر بنكهات أخرى مثل البهارات والتوابل والمكونات الطبيعية الأخرى مثل العسل وشراب القيقب لإضفاء بعض التنوع على وجباتك.

يمكنك أيضًا استبدال السكر بأعواد القرفة وجوزة الطيب والهيل وغيرها لتعزيز النكهة.

خطة النظام الغذائي بدون سكر

اليوم الأول والثاني

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الأفطار:

2 بيض مقلي مع طبق سلطة

الغداء:

طبق من سمك السلمون المشوي المتبل بالزيت والخل + نصف كوب من الحمص + 1 كوب من المكرونة الممزوجة بالثوم المقلي والسبانخ والهليون

اليوم الثالث والرابع

الأفطار:

وعاء من دقيق الشوفان والسبانخ والفيتا مع نصف ثمرة جريب فروت سلطة خضراء مشكلة كبيرة مغطاة بالدجاج المشوي والأفوكادو والخيار واللفت والحمص مغموسة في زيت الزيتون والخل

الغداء



1 كوب من الزبادي اليوناني مع شرائح برتقال أو توت من اختيارك سلمون مشوي مع براعم بروكسل المحمصة +بطاطس صغيرة مخبوزة مغطاة بقليل من الزبدة أو القشدة الحامضة

اليوم الخامس والسادس

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الأفطار:



1 كوب من كينوا الإفطار مغطاة بالتوت الطازج واللوز أومليت مع السبانخ والطماطم والبصل + 2 خبز محمص من الحبوب الكاملة مدهون قليلاً بالزبدة + 1 خيار مع الحمص بطاطا حلوة مخبوزة مغطاة بالجبن والخضروات المقلية.



اليوم السابع مثل اليوم الأول والثاني



المصدر : بولد سكاي الهندي

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