كيف يؤثر ارتفاع السكر فى الدم على جسمك؟

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القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون هناك العديد من الآثار الجانبية لمرض السكري، من تأثيره على تساقط الشعر إلى العين والفم، فى هذا التقرير نتعرف على مدى تأثير ارتفاع مستويات السكر في الدم على جسمك، بحسب موقع "هيلث شوت".





الآثار الجانبية لمرض السكري على جسمك

مرض السكري حالة طبية معقدة يمكن أن تؤثر على كل جانب من جوانب صحة الشخص، عندما يتجاوز مستوى السكر في الدم أثناء الصيام 100 ملجم / ديسيلتر أو يتجاوز سكر الدم بعد الوجبات 140 ملجم / ديسيلتر، يبدأ مرض السكري في طرق باب جسمك، وهذا هو الوقت المناسب لتوخي الحذر واتخاذ خطوات احترازية لتجنب الآثار الجانبية الخطيرة لمرض السكري.

ما مرض السكري؟

مرض السكري هو مشكلة صحية مزمنة تحدث بسبب نقص إنتاج أو استهلاك الأنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم نسبة الجلوكوز في الدم. قد تكون هذه الحالة ناجمة عن عوامل وراثية أو بيئية. عادات نمط الحياة الأفضل يمكن أن تخفف من تأثير مرض السكري على الجسم.

ما الآثار الجانبية الخطيرة لمرض السكري؟

يمكن أن يؤثر مرض السكري بصمت على أنسجتك وعضلاتك وأجزاء جسمك بالكامل.

1. تساقط الشعر

يعتبر تساقط الشعر من أعراض مرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني. يمكن أن تزيد مستويات الجلوكوز المرتفعة من خطر تساقط الشعر، لأن الحالة تؤثر على الدورة الدموية مما يؤثر بشكل أكبر على بصيلات الشعر وتمنعها من العمل بشكل طبيعي. قد يكون بعض مرضى السكري من النوع الأول عرضة للإصابة باضطراب المناعة الذاتية الثعلبة البقعية الذي يسبب تساقط الشعر.

2. تغيرات الجلد

يمكن أن يؤثر مرض السكري حتى على بشرتك. وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن ارتفاع مستويات السكر في الدم عادة ما يؤدي إلى تغيرات في الجلد. من البقع إلى البثور والنتوءات، هناك ما يقرب من 10 حالات جلدية مختلفة يمكن أن يسببها مرض السكري. يمكن أيضًا أن يرتفع خطر الإصابة بالعدوى البكتيرية والفطرية التي قد تؤدي إلى جفاف الجلد وحكة.

3. مشاكل في العين

إن مرضى السكري معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة باعتلال الشبكية وإعتام عدسة العين المبكر. وفقًا للمعهد الأمريكي للصحة، فإن أحد الآثار طويلة المدى لمرض السكري هو أنه يمكن أن يسبب مشاكل متعلقة بالعين مثل الوذمة البقعية السكرية والزرق. الحالات الخطيرة يمكن أن تتحول إلى ضعف البصر أو حتى العمى.

4. مشاكل الفم

يتعرض مرضى السكري لتطور الالتهابات الفطرية والبكتيرية في الفم. ويرجع ذلك إلى انخفاض معدل تدفق اللعاب وغياب آثاره المضادة للميكروبات. آلية الدفاع المخترقة تلعب أيضًا دور فى حدوث مشاكل في الفم. المرضى قد يعانون من حالات مثل التهاب الفم والتهاب اللسان، بما في ذلك الالتهاب وصعوبة تناول الطعام.

5. جهاز المناعة

جهازك المناعي مهم لصحتك العامة. عندما تعاني من ارتفاع مستويات السكر في الدم، فإن ذلك يضع ضغطًا إضافيًا على خلايا الدم البيضاء في الجهاز المناعي. وهذا يجعل المرضى أكثر عرضة للوقوع فريسة لحالات مثل الالتهاب الرئوي والتهابات المسالك البولية وغيرها.

6. حالات صحية خطيرة

إن مرض السكري غير المنضبط يمكن أن يمهد الطريق لمضاعفات خطيرة مثل النوبات القلبية والفشل الكلوي وأمراض الكبد الدهنية، وكلها يمكن أن يكون لها تأثير عميق على صحتك.