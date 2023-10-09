شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ عظام: ارتفاع حمض البوليك يزيد خطر الإصابة بمرض النقرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى بعض الأشخاص من خطر الاصابة بمرض النقرس الناتج عن ارتفاع معدلات حمض البوليك فى الدم والذى يؤدى إلى التهابات فى مفاصل الركب واليدين، وأحيانا يتعرض الشخص الى تكوين الحصوات على الكلى نتيجة زيادة هذا الحمض فى الجسم.

قال الدكتور محمد صالح رئيس قسم العظام بمستشفى الجامعة بمحافظة الإسماعيلية فى تصريح خاصة لـ" الخليج 365 " ، إن مرض النقرس عبارة عن التهابات فى المفاصل الصغيرة مثل مفاصل القدمين واليدين ،وتلك هى بداية الإصابة بالمرض ثم ينتقل الى المفاصل الكبيرة مثل الركبتين .

أسباب الإصابة بمرض النقرس:

أوضح الاستشارى بان اسباب الإصابة بمرض النقرس ترجع الى ارتفاع نسبة حمض البوليك فى الدم يؤدى الى الإصابة بالتهابات المفاصل السالف ذكرها وهذا ما يسمى بـ"مرض النقرس " ، بجانب تناول بعض الادوية بجرعات معينة مثل الاسبرين يؤدى الى زيادة حمض البوليك فى الجسم .

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالنقرس:

أن مرضى اورام الدم ، ومرضى الكلى ،وأيضا مرضى الضغط هم الفئات الاكثر تعرضا لخطر ارتفاع معدلات حمض البوليك فى الدم ، مما يعرض الشخص الى التهابات فى المفاصل الكبيرة والصغيرة، فبتالى يؤدى هذا الى الإصابة بمرض النقرس ، بالإضافة الى أن هناك عوامل أخرى تزيد من نسب ارتفاع الحمض مثل اتباع نظام غذائى يحتوى على نسبة لحوم حمراء بشكل زائد عن الطبيعى "سوء التغذية ".

يصاب الرجال بمرض النقرس فى اى مرحلة عمرية لديهم من سن 18 فيما فوق ، بينما تعانى النساء من هذة الالتهابات فى المفاصل فى الغالب بعد انقطاع الدورة الشهرية .

مضاعفات زيادة حمض البوليك :

ارتفاع حمض البوليك فى الدم لا يؤدى فقط الى التهابات المفاصل فى الجسم والاصابة بمرض النقرس ، بل يؤدى أيضا الى خطر الإصابة بحصوات فى الكلى ، والإصابة ببعض الامراض الجلدية ، بالإضافة الى حدوث مشاكل فى الشريان التاجى بالقلب ، لذلك ينصح اولا فى حالة وجود تاريخ عائلى للاصابة بارتفاع حمض البوليك او مرض النقرس ، يجب عليه استشارة الطبيب المختص على الفور .

طرق الوقاية من الاصابة بالنقرس :

شرب المياة بكثرة

التقليل فى تناول اللحوم الحمراء

وممارسة الانشطة الرياضة