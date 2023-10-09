مشاهير أصيبوا بمرض الزهايمر لكنهم بقوا في ذاكرة محبيهم

بيروت - نادين محمد - عمر الشريف: النجم الراحل عمر الشريف عانى من مرض ألزهايمر، وأعلن نجله عن إصابة والده بألزهايمر، عام 2015، موضحًا أنه لم يعد قادرًا على التمييز بين معارفه، إلا أن الأطباء لم يستطيعوا تحديد المرحلة التي وصل إليها، حيث كان لا يستجيب للعلاج وتزداد حالته سوءًا قبل رحيله في نفس العام بعد إصابته بنوبة قلبية.



رشدي أباظة: كذلك أصيب النجم الراحل رشدي أباظة بسرطان الدماغ في سن الـ 50، واكتشف الأمر صدفة، حين سقط أثناء تصوير مشهد في فيلم "الأقوياء"، ولازم المرض الفنان الراحل 3 سنوات، وخلالها انتشر في جسمه ما أثر على مركز الذاكرة، وفى آخر أيامه كان يتعامل مع أمه على أنها غريبة عنه ولا يعرفها، إلى أن توفي في 27 يوليو 1980.



محمود ياسين: وأصيب النجم الراحل محمود باسين في عام 2010 بعدة جلطات أجبرته على ملازمة الفراش، وازدادت حالته سوءًا بعد إصابته بانفجار في المخ أثر على الذاكرة والحركة. ومنذ ذلك الحين، تولت زوجته الفنانة شهيرة رعايته وتدبير شؤونه. شاهدوا نجمات على فراش المرض..آخرهن دينا حايك

بروس ويليس: وأصيب نجم هوليوود بروس ويليس بالخرف الجبهي الصدغي أو الزهايمر، حسبما أعلنت أسرته. وفي بيان عبر إنستقرام، قالت أسرة ويليس إن الأطباء توصّلوا أخيراً إلى تشخيص واضح لمرضه. للمزيد عن المرض اليك إثبات فعالية دواء في الحد من الزهايمر