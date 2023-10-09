شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على الإصابة بمرض الزهرى بالولايات المتحدة.. أبرزها الطفح الجلدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد الحالات المصابة بمرض الزهري في الولايات المتحدة، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة فى مدينة "هيوستن" - رابع أكبر مدينة في الولايات المتحدة .وسوف يوضح التقرير التالى مفهوم وأعراض هذا المرض ، وذلك وفقا لما نشره موقع timesofindia .

أكد الباحثون خلال عدة ابحاث لديهم بالمركز الطبي بجامعة ميسيسيبي، أن زيادة الحالات المصابة بمرض الزهرى تظهر فى الأطفال حديثى الولادة بولادية ميسيسيبي – التى تعد أفقر ولاية في أمريكيا.





مرض الزهري هو عدوى بكتيرية تنتشر عادة عن طريق الاتصال الجنسي. ويبدأ كقرحة غير مؤلمة عادة على الأعضاء التناسلية أو المستقيم أو الفم. ينتشر مرض الزهري من شخص لآخر عن طريق ملامسة الجلد أو الأغشية المخاطية لهذه القروح.

مفهوم مرض الزهرى ..وطرق انتقله :

ويمكن أيضًا أن ينتقل مرض الزهري من الأمهات إلى الأطفال الذين لم يولدوا بعد، وهو ما يُعرف باسم "الزهري الخلقى ".

وأكد التقرير أنه لا يمكنك الإصابة بمرض الزهري من خلال الاتصال العرضي بالأشياء، مثل مقاعد المراحيض، أو مقابض الأبواب، أو حمامات السباحة، أو مشاركة الملابس، أو أدوات الاكل .

أعراض الإصابة بمرض الزهرى

العلامة الأولى لمرض الزهري هي قرحة صغيرة تسمى القرحة. تظهر القرحة في المكان الذي دخلت فيه البكتيريا جسمك. يصاب معظم الأشخاص المصابين بمرض الزهري بقرح واحدة فقط، ولكن قد يصاب بعض الأشخاص بعدة منها. في غضون أسابيع قليلة من شفاء القرحة الأصلية، قد يعاني المريض من طفح جلدي يغطي الجسم بالكامل في النهاية.

طرق الوقاية من الإصابة بمرض الزهرى

لا يوجد لقاح لمرض الزهري. ومن المهم أن تكون على دراية بطرق الوقاية لتجنب هذا المرض. وهذا يشمل الامتناع عن ممارسة الجنس. وتجنب الممارسات الجنسية غير الآمنة.

وإذا كنت تعاني من أي إفرازات غير عادية أو التهاب أو طفح جلدي - خاصة في منطقة الفخذ. من المهم استشارة طبيبك ،وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، فإن حقنة واحدة من البنزاثين بنسلين جي طويل المفعول يمكن أن تعالج المراحل المبكرة من الاصابة بمرض الزهري.

في الوقت الحالي، أبلغت العيادات في العديد من الولايات الأمريكية عن وجود مشكلات في تقديم طلبات شراء عقار المخصص لعلاج مرض الزهري. أولئك الذين تمكنوا من تقديم الطلبات يتلقون فقط الطلبات المكتملة جزئيًا أو المتأخرة. هذا الدواء هو شكل طويل المفعول قابل للحقن من البنسلين المضاد الحيوى .