شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض تصيبك من لدغات البق.. اعرف طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ظل ما تشهده العاصمة الفرنسية باريس من انتشار موجة من "بق الفراش" في الأماكن العامة والخاصة، هذه الحشرة التي تدخل إلي المنزل نتيجة لمكان به مثلها وفي الأغلب تكون خلال الأمتعة أو الأثاث، ورغم أنها صغيره الحجم وتجيد الاختباء أثناء النهار ولكنها سهلة الدخول للمنزل، ولذا يجب الحرص للتعرف علي أضرارها، والتعرف علي أفضل حيل لتجنبها في منزلك، وذلك وفقا لتصريح خاص للدكتور شعبان إبراهيم محمد استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية في جامعة قنا، موضحا أن لدغة حشرة البق مزعجة للإنسان حيث تمتص الحشرة دماء الإنسان للحصول على وجبتها مسببة له حكة واحمرار وتورمات.

وأضاف استشاري الأمراض الجلدية، أنه قد تسبب لدغة حشرة البق بجانب الحكة والحساسية صعوبة في التنفس واضطراب في نبضات القلب والأنيميا لنقص معدل الحديد في الدم وفرصة للإصابة بفيروس الكبد الوبائي، مشيرا إلى أن هذه الحشرة تنشط خلال الليل مسببة الإزعاج والأرق للبيت كله.

وقدم شعبان، أهم النصائح للوقاية من حشرة البق.. ومنها:



-ينصح بنظافة البيت وترتيبه باستمرار.

-هناك دواء يحتوي على مركب فوسفات عضوي له الصيغة C₉H₁₁Cl₃NO₃PS، ويستخدم ضمن المبيدات الحشرية ، ينصح باستخدامه عن طريق رش على الأرضية للتخلص من البق.

-يمكنك نقع أوراق النعناع بالماء ورشها في أماكن تواجد البق قد يساعد في التخلص من البق.

وأكمل حديثة استشاري الجلدية، أنه يتم علاج قرص حشرة البق بمضادات الهيستامين وغسول الكلامينا الموضعي.

وعن الأمراض التي يتعرض لها الشخص نتيجة للدغات البق، فأوضحها شعبان، وهي:

وقد تنقل حشرة البق مرض شاغاس وهو هو عدوى تنتقل عن طريق لدغة البقِّ، وتتسبب في إصابة الإنسان بحمى وآلام في الجسم وعدم انتظام ضربات القلب ومشاكل في الهضم وقد يصاب بالسكتة الدماغية، واضطراب فى نبضات القلب والانيميا لنقص الحديد بالدم