أسباب ألم البطن بعد الأكل.. هل تعد مؤشر لمرض خطير ؟

بيروت - نادين محمد - أسباب ألم البطن بعد الأكل عديدة فإذا كنت تعانين من إزعاجات هضمية متكررة بعد تناول الطعام، فاطلبي المساعدة الطبية. يمكن أن يساعد طبيب الجهاز الهضمي في تشخيص سبب الأعراض لديك ووضع خطة علاجية فعالة، بناءً على الأعراض لديك.

أسباب ألم البطن بعد الأكل

تتعدد اسباب آلام البطن بعد الأكل سنوجزها لك في الحالات الآتية:

1. الحساسية الغذائية

يعاني العديد من الأشخاص من الحساسية الغذائية وعدم تحملها مما يؤدي إلى ظهور أعراض معدية مستمرة، مثل الغازات والانتفاخ والتشنج والإسهال.

تشمل مسببات الحساسية الشائعة البيض والفول السوداني والمحار والحليب وفول الصويا والقمح وغيرها. إذا كانت الأعراض طفيفة، فيمكن أن تظل هذه الحالات دون تشخيص لسنوات!

2. القولون العصبي

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تعد متلازمة القولون العصبي (IBS) هي اضطراب شائع يؤثر على الأمعاء الغليظة (القولون). يمكن أن يسبب القولون العصبي الانتفاخ وتشنجات البطن والإسهال غازات البطن أو عسر الهضم وأعراض الجهاز الهضمي السلبية الأخرى.

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3. التهاب المعدة

التهاب المعدة يسبب تورم بطانة المعدة. يمكن أن يكون سببه العدوى، والإفراط في استخدام مسكنات الألم (مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية)، والإصابات، وبعض الأطعمة. يمكن أن يؤدي التهاب المعدة إلى آلام في البطن، والغثيان، والقيء، والضعف.

4. مرض الاضطرابات الهضمية

مرض الاضطرابات الهضمية هو مرض مناعي مزمن يتميز بعدم القدرة على تناول الجلوتين. إن تناول الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين يضر بالأمعاء الدقيقة والجهاز المناعي لدى الأشخاص المصابين بالسيلياك.

تشمل الأعراض آلام البطن والإسهال وفقدان الوزن والانتفاخ وتغيرات المزاج. غالبًا ما يكون وراثيًا ويمكن تشخيصه عن طريق فحص الدم.

5. مرض التهاب الأمعاء

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يشير مرض التهاب الأمعاء (IBD) إلى حالات مثل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي، والتي تنتج عن التهاب الأمعاء.

يُعتقد أن هذه الحالات ناتجة عن استجابة مناعية غير طبيعية، ويمكن أن تؤدي إلى أعراض مثل التشنج وفقدان الشهية وآلام البطن والإسهال المستمر والإرهاق والدم في البراز.

6 . ارتجاع المريء

إذا كنت تعانين من ألم بعد تناول الطعام أعلى من المعدة وأكثر في الجزء العلوي من البطن أو الحلق، فقد تكوني تعانيين من ارتجاع الحمض أو مرض الجزر المعدي المريئي (GERD).

يمكن أن تشمل الأعراض أيضًا حرقة المعدة أو الغثيان أو الإحساس بالحرقة في الحلق أو الألم عند البلع.

7. أطعمة صعبة الهضم

قبل تشخيص إصابتك بحساسية الطعام أو أي مرض مزمن، يجب التفكير فيما تتناولينه من طعام. قد تتسبب الأطعمة الحمضية أو الحارة أو المقلية بكميات كبيرة، في عدم القدرة على الهضم ويمكن أن تؤدي إلى أعراض مزعجة لأي شخص.

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علاج أسباب ألم البطن بعد الأكل

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معظم آلام البطن لا تشير إلى أي شيء خطير؛ وعادة ما يختفي بعد مرور بعض الوقت. فبمجرد زيارتك للطبيب المختص، سيقوم بتشخيص السبب الدقيق للألم .

ومع ذلك، في بعض الأحيان، يمكن أن يطلب الطبيب أحد الاختبارات التالية :

الاشعة المقطعية

التنظير

التصوير بالرنين المغناطيسي

الأشعة السينية

أخذ عينات من دم البراز

تنظير القولون

تحاليل الدم

من خلال الاختبارات، يجب على الطبيب المختص فهم سبب الألم وإعطاء النوع المناسب من العلاج.

وعليه أن يعالج أي ألم في المعدة بعد الأكل حسب السبب الدقيق. على سبيل المثال، إذا كنت تعانين من عدم تحمل الطعام، فقد ينصحك بتجنب نوع معين من النظام الغذائي.

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المصدر: هيلث لاين