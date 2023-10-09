نصائح لتربية الأطفال الرضع تغفلها كل أم في السنة الأولى لتعاملها مع طفلها الرضيع أبرزها الاعتناء بصحة مولودها ونظافته وكيفية التعامل مع بكائه أو نوبات غضبه. إليك أهم الأخطاء والنصائح لتربية الأطفال الرضع:

1- عدم تركيب مقعد السيارة بشكل صحيح

بمجرد تركيب مقعد السيارة و اختيارك للمقعد المناسب يجب التأكد من أنك قمت بتثبيته بشكل صحيح؛ حتى لا يضر بصحة عظام طفلك أو عموده الفقري أو يشكل خطراً على صحة الطفل .

2 -إهمال العناية بالفم

يقول ساول برسنر، طبيب أسنان في مدينة نيويورك: "لا يفكر الكثير من الآباء الجدد في أسنان أطفالهم حديثي الولادة أو صحة الفم إلا بعد فوات الأوان". لا يكون طفلك أبداً صغيراً جداً بحيث لا يمكنك البدء في تشجيع عادات صحة الفم الجيدة، فيجب استخدام شاش مبلل لمسح لثة طفلك، أو البدء في استخدام فرشاة الأسنان عندما يبلغ الطفل عامه الأول.

3- الرضاعة الخاطئة

اللجوء إلى الرضاعة بشكل متكرر من زجاجة الحليب، وقيام الطفل مباشرة بعد الرضاعة يؤدي إلى تسوس الأسنان، أو ما يعرف بتسوس الأسنان الناتج عن الرضاعة الصناعية.

8 وجبات خفيفة مدرسية لطفلك لرفع مناعته

الرضاعة الخاطئة

4- احذري الذعر من أي شيء وكل شيء

يمكن أن يضيع الآباء الاستمتاع بالمولود الجديد وخاصة خلال السنة الأولى بأكملها من حياة طفلهم من خلال القلق بشأن الأشياء الصغيرة مثل حركات أمعاء نوبات بكاء الطفل.

5- عدم ترك طفلك يبكي

تقول ممرضة الأطفال جينيفر ووكر إن بكاء الطفل في السنة الأول قد يكون وسيلة للتواصل مع آبائهم فليس من الضروري أن يكون بكاء الطفل في كل مرة؛ لأنه جائع أو يريد تغير حفاضته، فقد يكون البكاء تعبيراً من الأطفال لرغبتهم في بقاء أحد أفراد العائلة إلى جانبهم.

6- إهمال قيلولة طفلك

6 أخطاء فى تربية الأطفال الرضع أنتبهى إليها

قيلولة طفلك إذا تثاءب طفلك الصغير، فهو وقت القيلولة. لكن هناك أدلة أخرى: فرك العين والبكاء والانزعاج يمكن أن تكون علامات على النعاس عند الأطفال حديثي الولادة، لذا الانتباه إلى تلك الإشارات. يجب وضع روتين جيد للقيلولة والالتزام به، ساعدي طفلك الصغير على النوم بشكل أفضل من خلال الحصول على نفس أوقات القيلولة كل يوم. على الجانب الآخر يجب الاهتمام أن طفلك حديث الولادة قد ينام حوالي 16 ساعة في اليوم، ويستيقظ للرضاعة ومع تقدم الأطفال في السن، يحتاجون إلى قسط أقل من النوم أثناء النهار وأكثر في الليل. في عمر 6 أشهر، يجب أن يكون بعض الأطفال قادرين على النوم طوال الليل بالإضافة إلى أخذ قيلولتين إلى ثلاثة لكن لا تقلقي إذا لم يفعلوا ذلك: كل طفل قد يختلف عن الآخر.

قد يهمك أيضا:

فشل الأسلوب الحديث لتربية الأطفال

قواعد صارمة لتربية الأطفال بقصور العائلة المالكة في بريطانيا