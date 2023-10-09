شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى أطفال: حاربوا سمنة أبنائكم بالرياضة والبعد عن الوجبات السريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة رشا طريف أستاذ طب الأطفال واستشاري الغدد الصماء و سكر الأطفال، كلية الطب جامعة عين شمس ان السمنة أصبحت مرض وله اثار جانبية على صحة أولادنا ويتسبب في كثير من الامراض مثل السكر من النوع الثانى وارتفاع نسبة الكوليسترول وتكيسات المبايض في مرحلة النمو ولتدارك مشاكل السمنة ومحاربتها عند الأطفال ، وذلك بضرورة الحفاظ على اكل صحى متوازن يحتوى على الخضراوات والفواكه والبروتين ، للمساعدة على النمو السليم وتحسين نسبة التركيز والبعد عن السكريات ، والاكل المحفوظ والوجبات السريعة والجاهزة ، والرياضة 3 مرات في الأسبوع.

وأضافت أنه فيما يتعلق بامراض الغدد الصمام عند الأطفال وطرق ملاحظتها والكشف المبكر عنها قالت ان جهاز الغدد الصماء هو مجموعة من الغدد المسؤولة عن إفراز الهرمونات في الجسم، ولكل هرمون وظيفة خاصة به، وعند حدوث خلل في الغدد الصماء يسبب ذلك أمراض عديدة، وخلل الغدد الصماء للأطفال يؤثر بشكل كبير على وظائف الجسم المختلفة لديهم ، وهى عبارة عن غدد متفرقة في الجسم مثل الغدة النخامية و غدة البنكرياس والغدة الدرقية، ويجب على كل اب وام ملاحظة مراحل نمو الطفل وخاصة فيما يتعلق بمقاسات ملابسه وهل يتطور نمو الجسم بشكل طبيعى ام انه يقف عند حد معين.

وأشارت إلى أن خلل الغدد الصماء يعني حدوث مشكلة معينة في إحدى الغدد الصماء في جسم الطفل، وتختلف المشكلة بإختلاف الغدة التي تعرضت لها، ولذلك فإن تأثير الخلل يختلف على الأطفال ولا يكون متشابها، مثل نقص هرمون النمو عند الطفل وهو خلل من الغدة النخامية يؤدى إلى إفراز هرمون النمو بشكل غير كافي، وقد يكون بسبب عيب خلقي ناتج عن طفرات جينية، وقد يكون مكتسباً نتيجة لتعرض الطفل لعدوى أو نمو ورم داخل الدماغ يؤثر على الغدة النخامية أو التعرض للعلاج الأشعاعي.