شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ أمراض صدرية يوضح أسباب حدوث نغزات الصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هانى شعراوى، أستاذ أمراض الصدر بكلية طب جامعة الإسكندرية، فى تصريح خاص لـ" الخليج 365 " أن ألم نغزات الصدر من الموضوعات المهمة للغاية، بالنسبة للسيدات والرجال على السواء، مضيفا أن هذه النغزات تبدأ فى جدار الصدر الخارجى ،وفى عظام، وعضلات، والأحشاء الداخلية المتصلة بالقلب أو الرئة.

أسباب النغزات

وأشار استشارى الأمراض الصدرية، إلى أن الإصابة بتلك النغزات ترجع إلى عدة أسباب منها تقلصات العضلات وآلام العظام الناتجة من تواجد التكييفات والمراوح الشغالة بالاستمرار، وأيضا العرق ثم التعرض للهواء البارد هذا يؤدى التهابات فى العظام بشكلعام والتهابات فى العضلات بصفة خاصة، وهذا يسبب النغزات وهذا غالبا يصاب به حوالى 80 فى المائة من الحالات.

ولكن من المحتمل تكون النغزات نتيجة نقص فتيامين د ، عدم التعرض لاشعة الشمس المفيدة لفترات طويلة، وعدم تناول بعض الاطعمة التى تحتوى على بروتينات وفيتامينات يحتاجها الجسم ، فهذا يسبب حدوث نغزات بالصدر.

وأضاف أن تلك النغزات تشير أيضا إلى خطر الإصابة بأمراض القلب مثل قصور الشرايين التاجية وفى هذة الحالة تزيد آلالم النغزات بالصدر أو مع الانفعالات ، وتسمع النغزات احيانا فى الذراع الايسر او الكتف الايسر او فى الظهر ،بالاضافة الى ان النغزات تحدث نتيجة التهاب فى الغشاء البلورى ،او التهاب فى الرئيتين ، من المحتمل ان تكون النغزة نتيجة الاصابة بارتجاع المرئ ، وقرح المعدة ،والتهابات جدار المعدة ، وتلك هى اشهر الاسباب التى تسبب الم نغزات الصدر .