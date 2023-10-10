شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساعد السبانخ فى شفاء قرحة السكرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر السبانخ مصدرًا قويًا للعناصر الغذائية والألياف الغذائية وهي عنصر أساسي في الأنظمة الغذائية الصحية في جميع أنحاء العالم. لأنها مليئة بمجموعة من المركبات، بما في ذلك الفيتامينات ومضادات الأكسدة والجلوتامين والزنك، وسلطت دراسة حديثة ظهرت في مجلة Scientific Reports الضوء على الخصائص العلاجية المحتملة لمستخلص السبانخ، واشارت إلى أنه يمكن أن تساعد في شفاء الجروح المشابهة لتلك التي يعاني منها الأفراد المصابون بالسكري، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth





السبانخ لعلاج قرحة القدم السكرية

وكشفت الدراسة أن قرحة السكري المزمنة تشكل تحديا كبيرا لمرضى السكري، حيث تؤثر على ما يقرب من 15٪ من الأفراد المصابين بهذه الحالة في جميع أنحاء العالم. ويمكن أن تستمر هذه القرحات لعدة أشهر أو حتى سنوات، وغالباً ما تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، وفي بعض الحالات، إلى بتر الأطراف. ولإيجاد علاج محتمل لمثل هذه القرح، كشف الباحثون عن الفوائد المحتملة لمستخلص السبانخ لتعزيز شفاء جروح مرضى السكري.

ولتقييم فعالية مستخلص السبانخ، أجرى الباحثون تجارب شملت 72 فأرًا بالغًا، نظرًا لأن التركيب الجيني لفئران المختبر قريب من البشر. تم تقسيم هذه الفئران إلى ست مجموعات، تلقت كل منها علاجات محددة. وظهرت علامات التعافى على الفئران التي تلقت شهرين من مستخلص السبانخ، قبل وبعد تحفيز مرض السكري.

ويتضمن التئام الجروح عناصر مختلفة، بما في ذلك خلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية والبروتينات والمواد المغذية وخلايا الدم الحمراء المرتبطة بالأكسجين. وتلعب كل هذه المكونات أدوارًا محورية في قدرة الجسم على إصلاح الأنسجة التالفة، ومع ذلك، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تصلب الأوعية الدموية، مما يقلل من وصول الأكسجين إلى الأنسجة ويضعف وظيفة خلايا الدم البيضاء. هذا المزيج يجعل الجروح أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات وقد يؤدي إلى تقرحات مزمنة، خاصة في الأطراف السفلية، والسبانخ غنية بالعناصر الغذائية والمركبات الأساسية التي تساهم في إمكانية التئام الجروح.