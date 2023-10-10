شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الرجل المنتظم على صيد الأسماك تقل فرص إصابته بمرض نفسى بنسبة 17% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة حديثة أن الرجال الذين يستمتعون بهواية الصيد قد يتمتعون بصحة عقلية أفضل، ووجدت الدراسة حسب موقع "foxnews"، أن الصيد بشكل منتظم ساهم في انخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق والأفكار الانتحارية وغيرها من حالات الصحة العقلية.

قام الباحثون باستطلاع آراء 1,752 من الذكور حول أنشطة الصيد الخاصة بهم، بالإضافة إلى عوامل أخرى بما في ذلك المرض العقلي السابق وممارسة الرياضة والرفاهية العامة.

كان المشاركون الذين قالوا إنهم يصطادون بشكل منتظم أقل عرضة بنسبة 17٪ تقريبا للإصابة بحالات الصحة العقلية مقارنة بالرجال الذين لم يصطادوا بشكل متكرر، وخلصت الدراسة إلى أن كلما زاد عدد الرجال الذين يصطادون، كانت صحتهم العقلية أفضل، وفقا للدراسة التي نشرت في مجلة Epidemiologia.

ووفقا للباحثين، تشير النتائج إلى أن تشجيع المشاركة المتكررة في الصيد الترفيهي يمكن أن يكون استراتيجية مزدوجة لتعزيز الصحة العقلية الإيجابية، وكذلك تشجيع زيادة مستويات النشاط البدني لدى أولئك الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية.

في حين أنه من الثابت أن الصيد له فوائد إيجابية للصحة العقلية، فإن البحث الجديد يسلط الضوء أيضا على أن الأشخاص الذين يمارسون الهواية في كثير من الأحيان يحققون فوائد معرفية أكبر.

وأشارت الدراسة إلى أن الصيد يتطلب بعض السمات الهامة - بما في ذلك التنظيم والمعرفة المتخصصة والتنسيق مع الآخرين والتسامح مما يعزز من صحة الدماغ.