شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل الأطعمة للسيدات أثناء الحمل.. منها التوت وسمك السلمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مما لاشك فيه أن النظام الغذائي السليم الذى يحتوى على الفيتامينات والمعادن والبروتين والكربوهيدرات والحديد وغيرها من المغذيات الدقيقة ومضادات الأكسدة والذى يحافظ على الصحة العامة للأفراد بصفة عامة، وعلى صحة السيدات الحوامل بصفة خاصة حيث إنه يقلل من حدوث خطر المضاعفات بالنسبة للأم والجنين معا، كما أنه يضمن حصول الأم وجنينها على تغذية مناسبة لهما، ويوضح التقرير التالة هذا ،وذلك وفقا لما نشره موقع hindustantimes .





الأطعمة الأفضل تناولها أثناء فترة حمل السيدات :1.السبانخ

تلعب السبانخ، المليئة بالفيتامينات، وخاصة حمض الفوليك والحديد والكالسيوم، دورًا حاسمًا في الوقاية من العيوب الخلقية، ودعم نمو عظام الطفل، والحفاظ على مستويات طاقة الأم. يعتبر حمض الفوليك أمرًا حيويًا بشكل خاص خلال المراحل المبكرة من الحمل لمنع عيوب الأنبوب العصبي.

2.سمك السلمون

سمك السلمون، وهو سمكة دهنية، هو كنز من أحماض أوميجا 3 الدهنية، وخاصة DHA وEPA. هذه الأحماض الدهنية الأساسية ضرورية لنمو دماغ الطفل وعينيه. تساعد أوميجا 3 أيضًا في تقليل خطر الولادة المبكرة وتوفر فوائد مضادة للالتهابات للأم. يعد البروتين عالي الجودة الموجود في سمك السلمون أمرًا حيويًا لنمو أعضاء الطفل وعضلاته وأنسجته.

3.الأفوكادو

الأفوكادو مصدر للدهون الصحية والألياف ومجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية، بما في ذلك البوتاسيوم والفولات وفيتامين ك. تدعم الدهون الصحية الموجودة في الأفوكادو نمو دماغ الطفل، بينما يدعم البوتاسيوم نمو دماغ الطفل. يساعد في الحفاظ على ضغط الدم المناسب للأم، مما يقلل من خطر الإصابة بتسمم الحمل.

4.الزبادي اليوناني

الزبادي اليوناني هو طعام أثناء الحمل يوفر كمية مضاعفة من البروتين والبروبيوتيك. وهو مصدر غني للبروتين عالي الجودة، وهو ضروري لنمو أعضاء وأنسجة الطفل. ما يجعله مفيدًا بشكل خاص هو محتواه من البروبيوتيك، مما يساعد في صحة الجهاز الهضمي ،ويقلل من مشاكل الجهاز الهضمي المرتبطة بالحمل.

5.التوت

التوت الأزرق والفراولة والتوت، إضافة ملونة ومبهجة لأي نظام غذائي أثناء الحمل. فهي غنية بمضادات الأكسدة والألياف وفيتامين C. المصدر الوافر لفيتامين C، الضروري لتكوين الكولاجين، يدعم نمو جلد الطفل والأنسجة الضامة. يوفر التوت أيضًا كمية كبيرة من الألياف الغذائية، مما يساعد في عملية الهضم ويساعد على منع الانزعاج الشائع أثناء الحمل بسبب الإمساك.