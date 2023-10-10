رجيم العسكري: رجيم سريع لإنقاص الوزن ٥ كيلو في 10 أيام



بيروت - نادين محمد - يعد النظام الغذائي العسكري عبارة عن خطة مقيدة للصيام المتقطع قد تعزز فقدان الوزن على المدى القصير. و هو نظام غذائي بدائي لا يرتبط فعليًا بالجيش، بل يتم الترويج له بشكل شائع على وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدتك على إنقاص الوزن بسرعة - ما يصل إلى 4.5 كجم في الأسبوع.

في حين أن النظام الغذائي قد يؤدي إلى فقدان سريع للوزن على المدى القصير، إلا أنه مقيد للغاية، إليك كل ما تحتاجين لمعرفته حول النظام الغذائي العسكري، بما في ذلك خطة الوجبات ومخاطرها وما إذا كانت فعالة لـ فقدان الوزن.



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خطة النظام العسكري لمدة 10 أيام

اليوم الأول

الإفطار

الماء الدافئ مع الليمون + شريحة من التوست + بيضة مسلوقة

الغداء

حساء الخضار + سلطة الفطر والخس + سلطة الدجاج والجزر والفلفل الحلو والفاصوليا الخضراء

وجبة خفيفة

ثمرة فاكهة

اليوم الثاني

الإفطار

2 بيض مخفوق + سلطة خضراء

وجبة الغداء

صدر دجاج مشوي (100 جم)+ طبق سلطة خضراء+3 ملاعق أرز بسماتي

وجبة خفيفة

زبادي يوناني (150 جم)

وجبة العشاء

بودنج الشيا بحليب جوز الهند مغطى بجوز الهند والجوز (100 جم)

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اليوم الثالث

الإفطار

2 بيضة مسلوقة

رغيف توست

كوب شاي أخضر

وجبة الغداء

علبة تونة بدون زيت

طبق سلطة

ثمرتين فاكهة

وجبة خفيفة

ثمرة فاكهة

وجبة العشاء

شوربة عدس بدون لحم

ثمرتين خيار

اليوم الرابع

الإفطار

رغيف توست +شريحة جبن قريش

كوب لبن خالي الدسم

كوب شاي أخض

وجبة الغداء

سمكتين مشويتين

طبق سلطة

3 ملاعق أرز

وجبة خفيفة

ثمرتين خيار

وجبة العشاء

كوب زبادي

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اليوم الخامس

الإفطار



1 كوب شاي أخضر مع رشة ليمون + شريحة توست + 150 جرام جبن

الغداء

شوربة خضار

أفخاذ دجاج مشوية (100 جم) مع بروكلي مطهو على البخار والقرنبيط.

العشاء

كوب زبادي خالي الدسم

اليوم السادس

الإفطار

قطعة من الجبن القريش

ثمرتين خيار

4 ملاعق فول بالليمون

الغداء

شوربة عدس بدون لحم

وجبة خفيفة

ثمرتين فاكهة

العشاء

غيف توست

طبق سلطة

زبادي مضاف له خيار

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اليوم السابع

الإفطار

قطعة من الجبن القريش

ثمرتين خيار

الغداء

صدر دجاجة مشوية

3 ملاعق أرز

طبق سلطة

وجبة خفيفة

ثمرتان فاكهة

العشاء

5 حبات من المكسرات

ثمرة جريب فروت

اليوم الثامن

الإفطار

2 خبز محمص من الحبوب الكاملة مع الأفوكادو وبيضة مسلوقة

الغداء

معكرونة من الحبوب الكاملة (100 جم) مع صلصة الطماطم ولحم البقر المفروم قليل الدهن

وجبة خفيفة

طبق من من الخضار

العشاء

كوب زبادي خالي الدسم +زبادي مضاف له خيار

اليوم التاسع والعاشر

الإفطار

2 بيضة مسلوقة

رغيف توست

كوب شاي أخضر

الغداء

شوربة خضار

وجبة خفيفة

5 حبات من المكسرات

العشاء

كوب زبادي خالي الدسم

المصدر : موقع بولد سكاي

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