شكرا لقرائتكم خبر عن ما تفعله التمرينات العلاجية والرياضة في صحتك بعد سن الأربعين؟.. استشاري يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العلاج الطبيعي أحد أهم العلاجات الهامة التى يمكن من خلالها الاستشفاء من كل آلام ومشكلات وأوجاع الجسم، فهو شق علاجي أصيل ورصين، يمكن من خلاله التخلص من مشكلات صحية وعظمية لا يمكن للأدوية أو الجراحات وحدها أن تشوفيها وتخلص المريض منها.

الدكتور إسلام الصغير استشاري العلاج الطبيعي بمستشفى معهد ناصر، أوضح أن العلاج الطبيعي وأنواعه تعتبر أحد أهم العلاجات التى يعتمد عليها العالم أجمع للاستشفاء من المشكلات الصحية.

ونصح الدكتور إسلام المرأة بشكل خاص بالاهتمام بممارسة تمرينات العلاج الطبيعي وكذا الرياضة المنتظمة، خاصة بعد عمر الأربعين، لكى تحافظ على مرونة جسمها وتقيها بشكل كبير من أنراض المستقبل المحتملة والمتمثلة بشكل كبير فى هشاشة العظام ومشكلات العمود الفقري والركبة والمفاصل.

ونصح استشارى العلاج الطبيعي بضرورة اهتمام المرأة بالتمرينات العلاجية الاستشفائية ، وليس الرياضة بشكل عشوائي وغير منظم، فالتمرينات العلاجية تعزز وتقى من مشكلات العظام كافة.

تعمل التمرينات العلاجية على تقليل الحمل على الرقبة وتقوية عضلاتها، فضلا أنها تخفف التحميل على العمود الفقري والفقرات، تزيد فرص النجاه من الإصابات فى العمود الفقري والفقرات، وغيرها.

تضمن التمرينات العلاجية مرونة تامة للجسم والجلد والبشرة، فيجعل الجسم والمظهر لائقا ونضرا، فلا تعاني المراه من الشيخوخة ولا التجاعيد المبكرة.