ما هي فوائد الأكل الصحي.. والأطعمة التي تمنحك بشرة نضرة؟

بيروت - نادين محمد - هل من علاقة بين النظام الغذائي وصحة البشرة؟ الإجابة بإيجاز، نعم!

غالباً ما تتم استشارة خبير التغذية لـ خسارة الوزن، فنادراً ما تلجأ امرأة إلى خبير تغذية لمعرفة مدى تأثير نظامها الغذائي على بشرتها أو شعرها، علماً أن هناك رابطاً وثيقاً بين ما يتم تناوله من غذاء وبين صحة الشعر والبشرة. تعرفي على فوائد الأكل الصحي للبشرة وعلى نوعية الأطعمة الضرورية التي عليك إدراجها في نظامك الغذائي.

ما هي فوائد الغذاء الصحي للبشرة؟

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ما تأكلينه ينعكس على بشرتك! فالبشرة بمثابة مرآة تعكس حالة الجسم، فالغذاء الصحي السليم يؤمن للبشرة حيويتها وصحتها، وذلك من خلال نظام غذائي ومتوازن، فالأكل الصحي يعمل على :

الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية، خاصة منها أحماض أوميغا 3 تخفف من حدة التهابات الجسم، وكذلك البشرة، مثل الأسماك الدهنية والمكسرات. في حال عدم حصول الجسم على كمية كافية من الأحماض الدهنية في النظام الغذائي، ستبدو البشرة جافة وستكون أكثر عرضة لظهور حب الشباب، الرؤوس السوداء والبيضاء. إلى ذلك، تساعد الأحماض الدهنية في الحفاظ على سماكة الجلد وحمايته من الترقق والتلف.

أيضاً الأطعمة الغنية بالزنك، مثل اللحوم، المكسرات والبذور، تقلل من فرص ظهور الحبوب بمختلف أنواعها.

الأكل الصحي يحسن من مرونة البشرة، خاصة الأطعمة الغنية بـ فيتامين C التي تعزز من إنتاج الكولاجين، المادة المسؤولة عن مرونة البشرة، وبالتالي يساهم في مكافحة علامات التقدم في السن.

الأطعمة الغنية بالكاروتين، مثل الجزر، اليقطين، الكرز وغيرها تساعد في تحسين لون البشرة وجعلها أكثر إشراقاً.

الأطعمة الغنية بالأحماض الأمينية والدهنية الصحية، مثل الأفوكادو، الزيوت النباتية والأسماك الدهنية تحمي البشرة من الجفاف.

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ما هي المأكولات المفيدة للبشرة؟

إليك هذه القائمة من الأطعمة التي يجمع خبراء التغذية وخبراء العناية بالبشرة على إدراجها في النظام الغذائي والتي تعود بفائدة كبيرة على البشرة، وكذلك على الشعر والأظافر.

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الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية غنية بأحماض أوميغا 3 ، مثل السلمون، التونة والسردين... تقي البشرة من الجفاف، كما يعد الأوميغا 3 مضاداً فعالاً للالتهابات الجلدية، يعالج ويحول دون ظهور حب الشباب.

الجزر

الجزر غني بالبيتا - كاروتين Beta - Carotene المعروف بأهميته لجمال البشرة ونضارتها، فهو أحد مضادات الأكسدة المحاربة للجذور الحرة وللعوامل المسببة لتجاعيد البشرة.

السبانخ

من الخضراوات الورقية التي تمتلك الكثير من العناصر الغذائية، فهو مصدر للحديد، البوتاسيوم، الكالسيوم، المغنيسيوم، هذا إضافة إلى فيتامين B، C، E، إضافة إلى مواد مضادة للأكسدة.

الكرز

يحتوي الكرز على الكاروتين، الذي يساعد في تحسين لون البشرة وجعلها أكثر إشراقاً، هذا إضافة إلى فيتامين C، A، B و E التي تعتبر جميعها مهمة لصحة البشرة. الكرز أيضاً يحتوي على مادة الأنثوسيانين Anthocyanin، وهي من مضادات الأكسدة التي تحارب الشوارد الحرة المسببة لتلف خلايا البشرة.

الأفوكادو

الصورة من Freepik

في الأفوكادو ما يقارب 20 نوعاً من الفيتامينات والمعادن المختلفة، منها: البوتاسيوم، المغنيسيوم، الفسفور، فيتامين A، C، E، ومجموعة فيتامينات B المركبة، أهمها فيتامين B9 أو ما يعرف بحمض الفوليك Folic Acid ، الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة ومجموعة كبيرة من مضادات الأكسدة، مثل الكاروتينات Carotenoids، منها ألفا - كاروتين Alpha-Carotene، بيتا - كاروتين Beta-Carotene، اللوتين Lutein والزياكسانثين Zeaxanthin التي تحافظ جميعها على رطوبة الجلد وليونته وتحميه من الشوائب التي عادة ما تصاب بها البشرة، مثل البثور، التجاعيد، التصبغات، الترهل وغير ذلك.

الجوز

كمية قليلة من الجوز يومياً ستجعلك تلاحظين تحسناً ملحوظاً في بشرتك، فالجوز غني بالأحماض الدهنية، مثل الأوميغا 3 المهمة لصحة البشرة وبفيتامين E الذي يعتبر مضاداً قوياً للأكسدة الضروري لصحة الشعر، العينين والبشرة. أضيفيه إلى أطباق السلطة، الحلويات، الألبان، المخبوزات وغير ذلك. للحصول على فوائده.

البقوليات

أدخلي البقوليات في نظام غذائك اليومي، كالعدس والحمص، فهي مصادر غنية بالبروتينات، الألياف، الحديد، الزنك، ومجموعة فيتامينات B المركبة، التي تمنع جفاف وشحوب البشرة .



أطعمة أخرى مفيدة للبشرة

الصورة من Freepik

الشاي الأخضر.

الحمضيات، مثل الليمون، البرتقال، الجريب فروت.

المانجا.

الفواكه الحمراء، مثل الفراولة، التوت والكرز.

البذور، مثل بذور الكتان، القنب، الحبة السوداء...

البيض.

بعدما تابعتِ فوائد الأكل الصحي للبشرة والأطعمة التي تمنحك بشرة نضرة تابعي الآن 3 مكملات غذائية لازمة لصحة الشعر