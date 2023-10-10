تعرفي إلى فوائد وطرق استخدام ملح إبسوم لإنقاص الوزن

بيروت - نادين محمد - تم استخدام ملح إبسوم Epsom Salt في حقبات سابقة من الزمن للاسترخاء، وفي القرن العشرين، تم اكتشاف فوائد جديدة لهذا النوع من الملح، من بينها قدرته على إنقاص الوزن! هل ملح إبسوم حقاً يساعد على فقدان الوزن؟ كيف؟

الإجابة ستجدينها سيدتي في هذا المقال، إضافة إلى معلومات أخرى عن كيفية استخدامه.

ما هو ملح إبسوم؟

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ملح إبسوم أو الاسم الأكثر شهرة وتداولاً الملح الإنجليزي هو ملح كبريتات المغنيسيوم Magnesium Sulfate، كناية عن بلورات شفافة ذات مركب كيميائي يحوي في تركيبته على المغنيسيوم، الكبريت والأوكسجين. عرف باسم ملح إبسوم نسبة إلى بلدة إبسوم في إنجلترا حيث تم اكتشافه للمرة الأولى. هذا النوع من الملح يشبه في شكله الملح العادي، إلا أنه يختلف كلياً عنه في التركيب الكيميائي وفي المذاق، إذ إن ملح إبسوم مر وغير مستساغ.

فوائد ملح إبسوم الصحية

شاع استخدام ملح إبسوم في علاج مختلف المشاكل الصحية، من بينها :

الاسترخاء

القيام بحمام من ملح إبسوم يفيد في التخلص من التوتر ويساعد على الاسترخاء عن طريق السماح للجسم بامتصاص الجسم للمغنيسيوم من خلال الجلد. فالمغنيسيوم الموجود في ملح إبسوم يعزز من مستويات هرمون الميلاتونين الذي يساهم في تحسين الحالة المزاجية وجودة النوم، إذ ترتبط المستويات المنخفضة من هذا المعدن في زيادة القلق وعدم القدرة على النوم.

إلى ذلك، أثبتت الدراسات أن نقص المغنسيوم في الجسم قد يسبب ارتفاعاً في مستويات ضغط الدم، مشاكل في القلب، صداعاً وآلاماً في الظهر، كما أن انخفاض مستويات الكبريت في الجسم يؤدي إلى الشعور بالإرهاق الجسم. وبالتالي ، يساعد كلا المعدنين في الحفاظ على نظام التوازن في الجسم، ما يساعد الجسم بأداء وظائفه بشكل صحيح .

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ألم العضلات

يساعد ملح إبسوم في التخلص من السموم المسببة للالتهاب، فيعمل على التخفيف من حدة الألم المصاحب لالتهاب المفاصل الروماتويدي والنقرس، إضافة إلى التشنج العضلي بعد أداء التمارين الرياضية.

تسكين الألم

تطبيق ملح إبسوم موضعياً يساهم في تسكين الآلام المصاحبة لحروق الشمس ولدغات الحشرات.



الإمساك

يمتلك ملح إبسوم تأثيراً مليناً للمعدة، فهو يعمل على تحفيز حركة الأمعاء، ما يسهل خروج البراز في غضون ½ ساعة لا أكثر، بعد تذويب القليل منه في الماء وتناوله.

مقشر للبشرة

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ملح إبسوم كالملح العادي يساعد على تقشير البشرة، كما يخفف من العوارض المصاحبة لبعض الأمراض الجلدية، مثل الإكزيما والصدفية.

مشاكل القدمين

نقع القدمين بالماء وملح إبسوم لمدة ¼ ساعة يساهم في علاج حالة القدم الرياضي، ظفر القدم الغارز في اللحم، وكذلك في التخفيف من رائحة القدمين الكريهة.

هذه كانت منافع ملح إبسوم الصحية، ماذا عن فوائده للتنحيف؟

فوائد ملح إبسوم للتنحيف وكيفية استخدامه

الصورة من Freepik

قامت Rosemary Waring عالمة الكيمياء الحيوية من جامعة برمنغهام البريطانية University of Birmingham باكتشاف أن الجلوس في حوض يحتوي على ملح إبسوم لمدة 20 دقيقة يعمل على التخلص من سموم الجسم عن طريق التعرق، ما يساعد على فقدان الوزن.

خلال الأيام الأولى، يضاف 400 إلى 500 غرام من ملح إبسوم إلى حوض الاستحمام.

بعد ذلك ، تضاعف كمية الملح تدريجياً لتصل إلى كوبين.

يتم الجلوس في الحوض لمدة 20 دقيقة، كحدٍّ أقصى.

ينصح بعد الانتهاء من حمام ملح إبسوم بضرورة شرب كميات وفيرة من الماء لإعادة ترطيب الجسم.

أما بالنسبة لعدد المرات، ينصح بعض الخبراء القيام بحمام ملح إبسوم لفقدان الوزن يومياً، في حين يرى آخرون الاكتفاء به مرة واحدة كل أسبوعين، لذا يفضل استشارة الطبيب لاستيضاح عدد المرات.

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أنواع حمام ملح إبسوم للتنحيف

الصورة من Adope

يمكن الاكتفاء بملح إبسوم فقط في الحمام أو إضافة مكونات أخرى تضاعف من فعاليته في إنقاص الوزن، وهذه نماذج عن أنواع حمامات ملح إبسوم التي تساعد على التنحيف .

خل التفاح وملح إبسوم

يساعد هذا الحمام من ملح إبسوم على الشعور بالراحة والاسترخاء، كما يساهم في التخفيف من آلام المفاصل والعضلات، هذا إضافة إلى فقدان الوزن.

يضاف ملح إبسوم وفق الكمية التي تم ذكرها أعلاه إلى حوض الاستحمام الدافىء، ثم كمية من خل التفاح بنسبة 2 : 1.

يتم الجلوس في الحوض لمدة 20 دقيقة.

ملح إبسوم وصودا الخبز

تضاف كميات متساوية من ملح إبسوم وصودا الخبز إلى ماء الاستحمام الدافئ.

يتم الجلوس في الحوض لمدة 20 دقيقة.

تفرك بشرة الجسم بليفة ناعمة، ما يساعد إلى إنقاص الوزن، على تقشير البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة.

ملح إبسوم والزيوت العطرية

يمكن إضافة من 10 إلى 20 قطرة من أي زيت عطري مفضل، مثل زيت اللافندر ، زيت النعناع، زيت الليمون أو غيرها .

ملح إبسوم والزنجبيل

إلى فوائد ملح إبسوم، يساعد الزنجبيل على فتح مسام الجلد وإزالة السموم من خلال التعرق.

تضاف ملعقتان كبيرتان من مسحوق الزنجبيل مع ملح إبسوم إلى حمام الماء الدافئ وينقع به الجسم لمدة 20 دقيقة.

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