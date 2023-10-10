هل يؤثر المناخ على مزاجك ونومك وصحتك النفسية؟

بيروت - نادين محمد - الانتقال من أشهر الصيف الدافئة والمشمسة إلى أيام أكثر برودة وقتامة مع احتمال تساقط الثلوج في بعض الأحيان قد يسبب الاكتئاب لدى البعض . يعد الاكتئاب الموسمي والقلق والشعور بالتعب أكثر من المعتاد أعراض شائعة يعاني منها بعض الأشخاص أثناء تغير الفصول.

الاكتئاب الموسمي

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مع اقتراب فصل الشتاء، يصبح الظلام أكثر قتامة ، مما قد يؤدي إلى التخلص من إيقاعات الساعة البيولوجية التي تخفف من نومنا وتتأثر بالضوء. إلا أننا في المقابل نكتسب ساعة إضافية من النوم. ومع ذلك، هذا لا يعني أن نهاية التوقيت الصيفي غير ضار وقد يستغرق الأمر أسبوعًا أو أكثر حتى يتكيف الجسم. وفيما يلي بعض الاقتراحات حول كيفية الشعور بالارتياح أثناء التغير الموسمي.

حيل سريعة للتخلص من اكتئاب تغير المناخ

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من كآبة الشتاء، يمكن أن يكون طول ساعات الليل أمرًا مزعجا بالنسبة لهم، إليك مجموعة من الحيل السريعة للتخلص من اكتئاب تغير المناخ وهي كالتالي:

1-تحضير وجبة عشاء خفيفة

في ليالي الشتاء الطويلة ننصحك بطبخ وجبة عشاء خفيفة. لذا عليك القيام بالتوجه إلى السوبر ماركت بعد العمل لبضع ليالٍ في الأسبوع، وتحضير العشاء الخاص بك. ويمكنك تشغيل الموسيقى و محاولة الاسترخاء والاستمتاع بها.

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2- حافظي على رطوبة جسمك

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حافظي على رطوبة جسمك وتجنبي المشروبات المحتوية على الكافيين قبل النوم. تزيد المشروبات المحتوية على الكافيين من الجفاف وزيادة الشعور بالعطش والتعب، لذا احتفظي بزجاجة كبيرة من الماء على مكتبك وتناوليها طوال اليوم.

إذا كنت ترغبين في تناول شيء ساخن، فتناولي الشاي الأخضر فهو مليء بمضادات الأكسدة بسبب محتواه من مركبات الفلافونويد.

3-تجنب الأطعمة المصنعة

عليك تجنب الأطعمة المصنعة والسكرية، والدقيق الأبيض، والمحليات الصناعية، التي ثبت أنها تسبب الالتهابات وتدهور المزاج والطاقة.

4-تجنب الأجهزة الألكترونية

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عليك تجنب الأجهزة الإلكترونية والأضواء الساطعة قبل النوم ومحاولة الذهاب إلى الفراش خلال الأسبوع في أوقاتك المعتادة.

ومحاولة النوم من 7-9 ساعات وبمجرد استيقاظك، يجب التعرّض لضوء النهار وذلك لتفادي الخمول، واليأس، والأفكار السوداوية وانخفاض التواصل الاجتماعي مع الآخرين.

5- العلاج بالضوء

غالبًا ما يواجه الأشخاص الذين يعيشون مع صعوبة في النوم ليلاً والاستيقاظ في الصباح حالة من الاكتئاب وقد يؤدي الحفاظ على جدول منتظم إلى تحسين النوم، مما قد يساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب الموسمي وتعزيز الصحة النفسية .

يمكن العلاج بالضوء عن طريق الجلوس أمام مصباح عالي الكثافة في الصباح لمدة 30 دقيقة إلى ساعتين .

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6-العلاج بالروائح

قد يساعد العلاج بالروائح أيضًا الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات الموسمية. يمكن أن تؤثر الزيوت الأساسية على منطقة الدماغ المسؤولة عن التحكم في الحالة المزاجية والساعة البيولوجية للجسم والتي تؤثر على النوم والشهية.

الصورة من FREEPIK

7- ممارسة الرياضة

يمكنك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لمحاربة الإصابة بالاكتئاب والبحث عن الأنشطة التي تستمتع بها.

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مصدر :موقع northshore.org